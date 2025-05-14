Новым операционным директором сети «Будь Здоров» назначена Лариса Ткаченко

Она будет отвечать за ряд стратегических направлений развития компании:

• повышение операционной эффективности действующих клиник сети;

• поиск и реализация инициатив по совершенствованию ключевых бизнес-процессов на каждом этапе жизненного цикла развития медицинских объектов сети клиник – от лицензирования до выхода на целевую загрузку;

• оценка и реализация инвестиционных проектов компании.

«Работа в медицинской сфере – это прежде всего про призвание и активную вовлеченность в каждый этап медицинского процесса, в центре которого человек и его здоровье. Мне очень близка миссия и ценности компании «Будь Здоров», ориентированные на человекоцентричность, лидерство и инновации. Уверена: вместе с командой профессионалов «Будь Здоров» нам по плечу любые, даже самые прорывные для рынка проекты», – отметила операционный директор сети клиник «Будь Здоров» Лариса Ткаченко.

«Основа успешного бизнеса не только эффективная стратегия, но и сильная команда – люди, которые являются амбассадорами изменений и внедрения новых масштабных проектов. Я рад приветствовать в нашей команде Ларису Ткаченко. Уверен, что ее большой опыт в сфере здравоохранения и управленческого консалтинга поможет «Будь Здоров» в реализации ключевых задач, в числе которых – повышение операционной эффективности клиник, обеспечение качества и безопасности медицинской помощи, внедрение новых инвестпроектов», – заявил генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

Лариса Ткаченко в 2007 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Ее опыт включает более десяти лет на руководящих позициях в крупных компаниях в сфере частного здравоохранения («Мать и дитя», «РЖД-Медицина», группа «Медскан»), а также проектную деятельность в области операционной эффективности и стратегического развития в управленческом консалтинге Kept (ex KPMG, «большая четверка»).

Фото: «Будь Здоров»

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