«Герофарм» добивается принудительной лицензии на орфанный препарат

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск российской фармкомпании «Герофарм» к швейцарской Roche и американской PTC Therapeutics о предоставлении принудительной лицензии, следует из картотеки арбитражных дел. Речь идет о дорогостоящем препарате рисдиплам для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Оригинальный препарат «Эврисди» производит Roche, компания поставляет его в том числе для благотворительного госфонда «Круг добра».

Рисдиплам зарегистрировали в России в 2020 году и включили в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Швейцарская компания упаковывает его на московском предприятии «Добролек» (входит в группу «Фармэко»), что «обеспечивает доступ пациентов к терапии и гарантирует нужные запасы препарата на складах».

Представитель Roche отметил в беседе с «Ведомостями», что рисдиплам защищен в России патентом до 2036 года. По его словам, «Герофарм» направлял запрос на предоставление добровольной лицензии. Российскому производителю обещали ответить в установленные сроки, но компания обратилась в суд, не дождавшись ответа.

Как предположил управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков, одним из оснований может быть статья 1362 Гражданского кодекса, которая позволяет обратиться в суд за принудительной лицензией, когда запатентованное изобретение не используется или недостаточно используется четыре года со дня выдачи патента.

По его словам, аналогичная история была у дженерика орфанного препарата «Трикафта» от Vertex. Медицинская исследовательская компания (МИК) потребовала принудительной лицензии на основании недостаточного использования патента. В результате ей удалось добиться предоставления лицензии на часть патентов в апелляционной инстанции.

gxpnews