Фармкомпании призвали создать программу повышения доверия к отечественным ЛС

В рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года необходимо создать программу по повышению доверия россиян к отечественным препаратам. Такое предложение выдвинула исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова на 32-м Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко

«Вернусь к моменту, когда формировался план мероприятий для стратегии „Фарма-2030“. Среди предложений, которые мы направляли, была разработка некой программы по повышению доверия к российским препаратам. Потому что можно разрабатывать новые препараты, но если есть приверженность пациента к какой-то терапии, конкретной торговой марке, то, как правило, перевести очень сложно», – заявила Титова.

Она напомнила, что в августе 2024 года в Минпромторге провели совещание с АНО «Национальные приоритеты», где обсуждали соответствующий вопрос. Однако, по ее информации, дальнейшего развития этой истории не было.

«Без влияния врача и первостольника продажи российских препаратов не увеличить. Да, они растут, но темпы, по данным аналитических агентств, совсем небольшие. Такими темпами, как говорится, программу „Фарма-2030“ будет тяжело выполнить», – считает эксперт.

Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, в свою очередь, отметила, что этот вопрос прорабатывается. Так, по ее словам, была возобновлена работа рабочих групп с участием главных внештатных специалистов.

Внедрение в российскую медицинскую практику аналогов инновационных препаратов сопровождается большими проблемами. Мнение россиян, что отечественные производители не способны выпускать безопасные и эффективные препараты, по-прежнему существует. GxP News решили выяснить у экспертов, как преодолеть недоверие пациентов к отечественным инновационным препаратам.

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