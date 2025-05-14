Аналитики сообщили о росте цен на ветпрепараты в России на 17,7%

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России, включая онлайн-продажи, по итогам I квартала 2025 года выросли на 17,7% относительно аналогичного периода предыдущего года. При этом в марте текущего года рост цен на отечественные лекарства для животных опередил показатель импортной продукции, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

Специалисты отметили, что максимальные темпы роста цен в 2024 году фиксировались на рынке весной. Своего максимума индекс цен достиг в марте прошлого года: 44,9%. Затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на ноябрь 2024 года достиг минимальных за год значений на уровне 16,4%. В декабре эксперты вновь зафиксировали тенденцию к росту – индекс цен увеличился до 17,1%.

В январе 2025 года значение фиксировалось на уровне 19,8%, в феврале рост продолжился, и индекс цен достиг 21,2%. Однако по итогам марта 2025 года показатель инфляции начал корректироваться вниз. Рост цен находился на уровне 15,1% относительно марта прошлого года.

При этом, как подчеркнули в RNC Pharma, в 2024 году цены на импортные и российские лекарства демонстрировали разную динамику. Это было особенно заметно в первой половине предыдущего года. Так, в апреле зарубежные препараты подорожали на 62% – это максимальный рост за период. Однако уже с мая цены начали снижаться. Инфляция на российские лекарства в прошлом году колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 16,5% (в сентябре). К осени разрыв между импортными и местными препаратами сократился: в сентябре иностранные лекарства подорожали на 19,9%, российские – на 16,5%. В начале 2025 года тенденция изменилась: инфляция на отечественные препараты ускорилась, и по итогам марта их рост (17,5%) впервые превысил показатель импортных аналогов (14,1%). Это может быть связано с постепенным исчерпанием запасов зарубежных лекарств и переключением спроса на российские аналоги, а также с общей инфляционной нагрузкой на местное производство.

Аналитики добавили, что в начале 2025 года полностью сменили направление и темпы инфляции в отношении разных каналов сбыта. В марте текущего года инфляция в ecom достигла минимальных значений (2,8%), при этом показатель в традиционной рознице составил 18,4%.

Ранее в RNC Pharma сообщили, что первая десятка производителей ветпрепаратов заняла 73% натурального объема российского розничного рынка, обеспечив за первые 3 месяца 2025 года динамику продаж на уровне 26%. При этом в топ-10 корпораций, лидирующих по объему натуральных продаж на российском рынке, попали преимущественно отечественные производители, в списке фигурируют всего три иностранные компании.

gxpnews