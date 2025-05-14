«Фармасинтез» анонсировал выпуск трех инновационных препаратов

Российская компания «Фармасинтез» намерена вывести на рынок сразу три инновационных отечественных препарата в 2025-2026 годах. Об этом сообщил владелец группы компаний Викрам Пуния в рамках 32-го Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко.

«В этом году и, возможно, в первой половине 2026 года мы выведем на рынок три инновационных лекарственных препарата. Фактически все три претендуют на то, чтобы стать блокбастерами в своем направлении», – заявил Пуния.

В частности, «Фармасинтез» готовит вывести на рынок препарат «Вамотиниб» (вамотиниб) – первый оригинальный ингибитор тирозинкиназы (ИТК) третьего поколения для лечения пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, резистентных к предшествующей терапии.

Данные исследований подтверждают его высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности. На разработку препарата ушло порядка 7 лет. В «Фармасинтезе» считают, что «Вамотиниб» имеет потенциал для выхода на мировой рынок. Компания подала документы на его регистрацию в стране.

«Я могу фактически гарантировать, что этот препарат принесет нам валютную выручку более миллиарда евро», – добавил президент компании.

Кроме того, российская компания планирует вывести на рынок «Серогард» (адезмапимод вимдемер). Как отметил Пуния, это первый в мире инновационный препарат для профилактики спаечной болезни, которая ежегодно становится причиной многочисленных, в том числе жизнеугрожающих, осложнений и приводит к необходимости повторного хирургического вмешательства.

Третьим препаратом, который компания планирует вывести на российский рынок, стал «Сатерекс» – первый российский оригинальный ингибитор ДПП-4 (гозоглиптин) для лечения сахарного диабета 2-го типа. По словам президента ГК «Фармасинтез», он решает задачу современного и безопасного лечения в рамках импортозамещения.

Ранее компания объявила финансовые итоги 2024 года. В прошлом году она увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 35% по сравнению с 2023 годом, до 50,1 млрд рублей. Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за прошлый год составила 8,7 млрд рублей. В 2024 году компания зарегистрировала и вывела на рынок 25 новых препаратов.

gxpnews