Трамп приказал фармкомпаниям снизить в США цены на лекарства

Американский президент Дональд Трамп подписал широкомасштабный указ, который обязывает фармацевтические компании снизить стоимость на свои препараты до уровня цен в других странах и начать предлагать американцам самый низкий тариф. На какие группы лекарств распространяются новые меры и какое снижение цен планируется, в указе не говорится. Однако из него следует, что производителям грозят некоторые потенциальные последствия, если они не добьются существенного прогресса, пишет CNBC.

Для «достижения справедливого ценообразования» фармкомпании, работающие в США, должны применить принцип «страны, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования». От них требуется привести отпускные цены в США в соответствие с ценами, по которым эти компании продают свои лекарства в развивающихся странах, то есть по минимальной стоимости.

Вместе с тем Трамп поручил Минздраву США в течение 30 дней создать механизм, позволяющий американцам напрямую приобретать препараты у производителей по этому принципу. Ведомство также должно установить целевые показатели ценообразования. В случае отказа компаний следовать новым условиям министерство получит право вводить обязательные ценовые ограничения и принимать дополнительные меры для снижения стоимости медикаментов.

Особое внимание администрация будет уделять препаратам, которые имеют «самые большие различия и самые большие расходы». К ним могут относиться популярные средства для снижения веса и лечения диабета (препараты ГПП-1).

«Начиная с сегодняшнего дня Соединенные Штаты больше не будут субсидировать здравоохранение иностранных государств, как мы делали раньше», – заявил американский лидер перед подписанием указа. Во время пресс-конференции глава Белого дома также заявил, что цены на лекарства могут упасть «даже на 90%».

Как пишет портал Axios со ссылкой на экспертов, указ Трампа о снижении цен на лекарства не приведет к существенным результатам. По мнению опрошенных аналитиков, документ носит крайне расплывчатый характер и не является юридически безупречным. По их мнению, американский лидер старается лишь напугать производителей фармпрепаратов, не имея четкого понимания, что будет потом. Специалисты из J.P. Morgan назвали эту политику «сложной для практической реализации».

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social пост, в котором заявил, что подпишет значимый документ – «один из самых важных в истории страны». По словам политика, этот указ позволит снизить цены на рецептурные лекарства и фармпрепараты в США на 30-80%. Снижение цен на лекарства приведет к сокращению затрат на здравоохранение и сэкономит триллионы долларов для бюджета страны. При этом фармпродукция подорожает по всему миру, чтобы «принести справедливость в Америку».

По данным Белого дома, американцы платят втрое больше за брендовые препараты, чем жители других развитых стран, несмотря на то что США финансируют около 75% мировой прибыли фармацевтических компаний. В администрации подчеркнули, что эти компании продают лекарства за рубеж по заниженным ценам, компенсируя потери за счет внутреннего рынка США.

gxpnews