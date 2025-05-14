В «Ростехе» сообщили о проведении КИ единой вакцины от гриппа и COVID-19

Российский холдинг «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») продолжит разрабатывать комбинированную вакцину против гриппа и коронавирусной инфекции с другим партнером и на другой платформе. Ранее сотрудничество с компанией «Артген биотех» было приостановлено из-за возникших замечаний к процессу разработки препарата. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе «Ростеха», сложности не повлияют на планы компании, она планирует получить разрешение на проведение клинических исследований уже в ближайшее время. Если испытания пройдут успешно, вакцина сможет упростить профилактику двух инфекций за счет однократной прививки.

«С компанией „Артген биотех“ совместные работы пришлось приостановить, так как мы выявили замечания к процессу разработки препарата на стороне партнера. В соответствии с условиями соглашения компания „Артген биотех“ должна разрабатывать препарат и осуществлять доклинические исследования, а наш холдинг „Нацимбио“ – проводить фазы клинических исследований и регистрацию вакцины. Поскольку недостатки не были устранены, холдинг принял решение не начинать клинические исследования», – пояснили в «Ростехе».

В госкорпорации не раскрыли информацию о новом партнере. Вместе с тем в компании добавили, что в случае устранения замечаний сотрудничество с «Артген биотех» может быть продолжено, в том числе в части поставки антигенов вирусов гриппа.

Разрабатываемая вакцина имеет важную социальную и экономическую значимость. Ожидается, что одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. За счет двойного действия она может привести к повышению эффективности профилактических мероприятий против гриппа и COVID-19.

gxpnews