Во сколько обойдется введение пошлин на импорт фармпродукции в США

25-процентная пошлина приведет к увеличению стоимости лекарств в США почти на $51 млрд в год. Отчет не был опубликован, но Reuters удалось ознакомиться с ним.

Отчет заказало главное фармлобби США, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, в которое входят Amgen, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly и Pfizer. Анализ, который провел Ernst & Young, показал, что в 2023 году США импортировали фармпродукцию на $203 млрд, причем 73% приходилось на Европу ‒ в основном Ирландию, Германию и Швейцарию. Общий объем продаж готовых фармацевтических препаратов в США в том же году составил $393 млрд. Введение 25-процентной пошлины на импорт фармацевтической продукции приведет к увеличению стоимости препаратов на $51 млрд в год, а цены вырастут на 12,9%.

Долгое время фармацевтической продукции удавалось находиться вне торговых войн из-за потенциального вреда, но Трамп угрожает введением 25-процентной пошлины на импорт фармацевтической продукции. В конце апреля администрация Трампа объявила о начале проверок импорта фармацевтической продукции, сославшись на интересы национальной безопасности, связанные с зависимостью от зарубежного производства лекарств.

За этим последовал 21-дневный период общественного обсуждения в рамках расследования, проводимого Министерством торговли. Производители лекарств рассматривают расследование как возможность доказать администрации, что высокие пошлины помешают их усилиям по быстрому наращиванию производства в США, и предложить альтернативы.

Производители лекарств также лоббировали идею поэтапного введения пошлин на импортируемую фармпродукцию в надежде смягчить последствия такого решения.

24 апреля швейцарская Roche заявила, что просит правительство США о прямых переговорах об освобождении их от импортных пошлин, ссылаясь на то, что продукция, которую компания поставляет в Соединенные Штаты, компенсируется экспортом лекарств и диагностических средств, произведенных ими в США.

В отчете Ernst & Young говорится, что производственные затраты являются лишь одним из факторов, формирующих цену новых лекарств, и неясно, в какой степени пошлины на импортные промежуточные материалы или импортную готовую продукцию будут переложены на потребителей.

Пошлины на импортируемую готовую продукцию могут быть переложены на потребителей оптовыми или розничными дистрибьюторами, уплачивающими пошлину. Но в этом случае цены на лекарства в США могли бы вырасти до 12,9%.

Примерно 30% импорта фармацевтической продукции в 2023 году пришлось на ингредиенты, используемые в производстве в США, а затем экспортируемые или продаваемые внутри страны.

В отчете говорится, что введение пошлин на эти препараты приведет к повышению внутренних производственных затрат на 4,1% и снижению глобальной конкурентоспособности лекарств, производимых в США.

Примерно 25% фармпродукции США экспортируется, что в 2023 году составило $101 млрд. По данным Ernst & Young, часть из 490 тысяч рабочих мест в отрасли, связанных с экспортом, может оказаться под угрозой, если более высокие производственные затраты приведут к снижению зарубежного спроса на американские лекарства.

В отчете не учитывалось влияние возможных ответных пошлин. Экономическое влияние этих пошлин на американских производителей было бы гораздо более значительным.

gxpnews