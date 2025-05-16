Эксперты обсудили госзакупки, искусственный интеллект и поделились прогнозами

В Санкт-Петербурге завершился второй, заключительный день 32-го Российского фармацевтического форума имени Семашко. Эксперты подвели итоги года, обсудили готовность рынка к импортозамещению, перечень СЗЛС и применение искусственного интеллекта в фармотрасли.

32-й Российский фармацевтический форум имени Семашко завершился 14 мая в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ФВ».

Аналитика

В ходе первой сессии второго дня форума аналитики подвели итоги 2024 года в фармотрасли и оценили текущее состояние рынка. По словам генерального менеджера компании IQVIA Анастасии Кругловой, все заявленные государством программы выполняются. «Государственный сегмент в упаковках прирастает на 6%, в отличие от ритейла, в котором мы платим из собственного кармана», — сказала она.

По словам Кругловой, помимо роста объема упаковок для государственного сегмента, важным фактором по расширению госсегмента являются новые запуски: здесь 67% занимают российские препараты и 37% — международные.

«Если говорить о развитии фармацевтического рынка, то мы примерно предполагаем, что это будет на уровне 10—12% в рублевом выражении», — поделилась эксперт.

Генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева обратила внимание на то, что покупатели вместе с противовирусными лекарствами начали брать профилактические препараты, витамины и другие средства для профилактики.

Говоря об основных индикаторах ассортимента розничного рынка, эксперт отметила, что важно определить в чем именно проводятся расчеты в исследованиях. Так, по ее словам, в упаковках уже почти выполнена стратегия «Фарма-3030», а в рублях «до этого еще очень далеко».

«Цена средней упаковки у российских компаний выросла больше, чем у иностранных. Это не значит, что они подняли цену на SKU. Это значит, что российские компании больше работают с ассортиментом, упаковкой, фасовкой, выпускают более дорогие препараты», — сказала Ермолаева.

Интеллектуальная собственность

На следующей сессии продолжили разговор об интеллектуальной собственности, поднятый в первый день форума. Директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Оксана Сотникова рассказала о работе подкомиссии по использованию патентов, созданной в 2024 году. По итогам деятельности подкомиссии было принято три распоряжения: два разрешения по семаглутиду и одно по тедизолиду.

«Поступление в подкомиссию заявки и итоговое решение правительства обычно никогда не является сюрпризом для правообладателя», — заявила Сотникова.

Она признала, что сейчас в статье 1362 Гражданского кодекса РФ есть некоторые понятия, которые «можно отнести к категории оценочных суждений». Однако в международной практике подкомиссия не нашла примеров определения критериев на уровне законодательных актов, на основании которых можно было бы поддержать условия для стабильного и сбалансированного правоприменения.

Согласно статье 1362, принудительную лицензию может выдать суд: если изобретение недостаточно или вообще не используется правообладателем в течение четырех лет, что приводит к недостаточному предложению товара на рынке, другое лицо может попросить суд авторизовать принудительное лицензионное соглашение.

«Оптимальный вариант — это формирование критериев за счет судебной практики. На наш взгляд, в компетенции суда по интеллектуальным правам полностью обеспечить единообразную практику», — подытожила Сотникова.

Химическая промышленность

Темой одной из следующих сессий стал вопрос о готовности рынка к импортозамещению на уроне химической промышленности для нужд фармотрасли. Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин сообщил о завершении работы по агрегации сведений о сырье, реактивах и прочих веществах, используемых для производства лекарственных препаратов химической природы. По его словам, Минпромторгу передали сведения более 200 производителей. Он также заявил, что идет работа по вспомогательным веществам, необходимым для производства готовых лекарственных форм. Здесь информацию Минпромторгу предоставили около 70% коллег.

Президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов сказал, что организация закупает порядка 10-12% всего сырья в России. В тоннаже — это около 40%.

«Порядка 25% наименований различных полупродуктов мы покупаем в России», — заявил эксперт.

Семенов также поделился мнением о формировании перечня стратегическим значимых лекарственных средств (СЗЛС). Большое внимание в перечне уделяется наркотическим препаратам. По словам Семенова, в список включено мало лекарств, которые борются со злокачественными опухолями, онкологическими заболеваниями.

«Это те самые позиции, которые можно отнести к так называемой витальной группе, которые продлевают жизни. А у нас в России, к сожалению, статистика не очень веселая — смертность превышает рождение», — поделился Семенов.

Искусственный интеллект

В рамках сессии, посвященной цифровизации системы здравоохранения, обсудили базы данных, электронные рецепты и искусственный интеллекты. По ИИ доклад представила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова. Она рассказала, что в России зарегистрированы 39 медицинских изделий с ИИ, из них 34 отечественных решений и пять — зарубежных.

Спектр применения искусственного интеллекта в фармацевтике, по словам эксперта, огромен. К нему относится разработка модели проведения клинического исследования, надзор в фармакокинетике и фармакодиагностике, подбор пациентов, которые подходят для клинисследований.

«Но надо помнить, что при работе с искусственным интеллектом возникают очень серьезные риски», — поделилась Улумбекова.

Фото: Екатерина Погонцева

Дина Коблова

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