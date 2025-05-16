Суд ЕС обязал Еврокомиссию раскрыть переписку фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer

Европейский суд признал незаконным отказ Еврокомиссии предоставить журналистам New York Times переписку между Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer о поставках вакцин от COVID-19. Указано, что отсутствие СМС-сообщений на мобильном устройстве не было убедительно обосновано.

Европейский суд общей юрисдикции признал незаконным отказ Еврокомиссии предоставить журналистам газеты New York Times доступ к переписке между главой исполнительного органа Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой.

Комиссия «не смогла убедительно обосновать отсутствие запрашиваемых материалов», говорится в заявлении суда. Отмечается, что ведомство «не дало исчерпывающих объяснений» относительно судьбы текстовых сообщений: были ли они удалены намеренно, стерты автоматически или утеряны из-за перехода на новое мобильное устройство. В свою очередь ЕК сообщила, что «внимательно изучит» судебное решение, определит дальнейшие действия и прояснит детали.