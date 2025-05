GSK инвестирует 2 млрд долларов в перспективный препарат от стеатоза печени Система прослеживаемости сырья проводит до 500 проверок по одной серии МНН » Суд ЕС обязал Еврокомиссию раскрыть переписку фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Европейский суд признал незаконным отказ Еврокомиссии предоставить журналистам New York Times переписку между Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer о поставках вакцин от COVID-19. Указано, что отсутствие СМС-сообщений на мобильном устройстве не было убедительно обосновано. Европейский суд общей юрисдикции признал незаконным отказ Еврокомиссии предоставить журналистам газеты New York Times доступ к переписке между главой исполнительного органа Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. Комиссия «не смогла убедительно обосновать отсутствие запрашиваемых материалов», говорится в заявлении суда. Отмечается, что ведомство «не дало исчерпывающих объяснений» относительно судьбы текстовых сообщений: были ли они удалены намеренно, стерты автоматически или утеряны из-за перехода на новое мобильное устройство. В свою очередь ЕК сообщила, что «внимательно изучит» судебное решение, определит дальнейшие действия и прояснит детали. New York Times интересовала переписка между фон дер Ляйен и Бурлой, в которой они обсуждали поставки вакцин от COVID-19 с 2021 по 2022 гг. Издание хотело разобраться в нюансах заключения многомиллиардной сделки. Брюссель отклонил запрос, указав, что сообщения не сохранились. Также такая форма коммуникации, как утверждалось, не считается официальным документом Евросоюза, поэтому информация в ней не подлежит обязательному раскрытию. В мае 2021 года ЕК подписала контракт с Pfizer и BioNTech на покупку 1,8 млрд доз вакцин. Позднее договоренности вызывали критику, поскольку выяснилось, что европейские власти переплатили 26%, согласившись на более высокую стоимость — 19,5 вместо 15,5 евро за единицу. Были подозрения о причастности главы Еврокомиссии к коррупционной схеме.

Фото: katemangostar / freepik Владимир Заболотских

pharmvestnik