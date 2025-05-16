GSK инвестирует 2 млрд долларов в перспективный препарат от стеатоза печени

GSK согласилась выплатить 2 млрд долл. за препарат от стеатоза печени, который вскоре вступит в завершающую фазу клинических исследований. Разработка Boston Pharmaceuticals показала способность восстанавливать пораженные ткани органа у почти половины испытуемых. Подкожное лекарство может появиться в аптеках к 2029 году.

GSK заключила соглашение о покупке прав на препарат efimosfermin у компании Boston Pharmaceuticals за 2 млрд долл. Лекарственное средство, предназначенное для лечения стеатозной болезни печени (СБП), вскоре выйдет на финальный этап клинических испытаний, говорится в пресс-релизе.

По условиям сделки, британский производитель выплатит 1,2 млрд долл. авансом и до 800 млн долл. дополнительно по итогам исследований и прохождения регуляторных процедур. GSK также обязалась перечислять роялти швейцарскому фармгиганту Novartis — первоначальному разработчику efimosfermin.

Препарат представляет собой инновационный аналог фактора роста фибробластов 21 (FGF21) — белка, который регулирует основные метаболические процессы в организме. Он воздействует на механизмы, ведущие к развитию фиброза. Его вводят подкожно раз в месяц.

Стеатоз характеризуется накоплением жира в печени, воспалением органа и рубцеванием его тканей. Патология затрагивает примерно 5% мирового населения и представляет значительную медицинскую проблему из-за ограниченности выбора методов лечения. У СБП есть две формы: метаболический дисфункционально-ассоциированный стеатогепатит (связан с ожирением и метаболическими нарушениями) и алкоголь-ассоциированная болезнь печени (вызвана употреблением алкоголя).

Во II фазе клинических испытаний efimosfermin смог обратить вспять фиброз у 45% участников со стеатогепатитом спустя полгода лечения.

Предполагается, что лекарство выйдет на рынок в конце этого десятилетия.

Фото: gsk.com

Владимир Заболотских

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