Фармкомпании США избежали резкого снижения цен на лекарства

Трамп подписал указ, предоставив фармкомпаниям полгода на добровольное снижение цен до мирового минимума. Если предписание не будет выполнено, администрация готова применить административные рычаги и открыть границы для зарубежных поставщиков. Меры оказались более щадящими, чем изначально предполагали производители, что вызвало рост стоимости их биржевых показателей.

Указ президента США Дональда Трампа о снижении стоимости фармацевтической продукции оказался менее болезненным, чем опасались представители отрасли. Об этом пишет агентство Reuters.

Документ ввел принцип «наибольшего благоприятствования», согласно которому медикаменты в Штатах не могут стоить дороже, чем их самые дешевые аналоги в развитых странах. Глава государства заявил на пресс-конференции, что его инициатива может обвалить стоимость лекарств на 59—90%.

Министерству здравоохранения и социальных служб США предписано в течение месяца определить ценовые ориентиры для производителей. У них будет шесть месяцев, чтобы привести расценки в соответствие с установленными значениями. При невыполнении требований американские власти задействуют принудительные механизмы по удешевлению препаратов и отменят торговые ограничения для поставок из-за рубежа.

Подписание указа привело к росту котировок фармгигантов. Акции Gilead подорожали на 7%, Moderna и MSD (Merck&Co.) — на 6%, Pfizer, Amgen и Bristol-Myers Squibb — на 3%, Eli Lilly — на 2%, а Johnson & Johnson — на 1%. Аналитики объясняют это тем, что рынок готовился к более негативному сценарию.

Также, по словам экспертов, текст документа содержит размытые формулировки. В нем не указываются препараты, которые подпадут под реформу, и страны, выбранные в качестве ценового эталона.

Крупнейшая лоббистская организация в индустрии PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) предупредила, что реализация такой ценовой политики обойдется производителям в более чем 1 трлн долл. до конца десятилетия. Это приведет к существенному сокращению инвестиций на разработку новых лекарств.

Это не первая попытка Трампа сделать лекарства более доступными для населения. Во время своего первого срока он уже пытался уравнять цены в США с общемировыми показателями. Однако против этого выступила PhRMA, подавшая иск против администрации в 2020 году и выигравшая дело. Баллотируясь во второй раз, миллиардер вновь взял на себя предвыборное обязательство обуздать инфляцию и уменьшить расходы граждан на товары повседневного спроса.

Традиционно американская система ценообразования на лекарства отличалась минимальным государственным вмешательством. Компаниям предоставлена существенная автономия в формировании расценок. Согласно данным аналитического центра Rand, американцы платят за препараты почти втрое больше, чем другие страны. Например, известный антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан) в Штатах стоит 606 долл. за месячный курс, в Швеции — 114 долл., а в Японии — всего 20 долл.

Ранее президент США сообщил о введении 25%-ных пошлин на импорт фармпродукции в ближайшие две недели.

Фото: rawpixel.com / freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik