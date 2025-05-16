Суд будет рассматривать патентный спор «Герофарма» с Roche в закрытом режиме

Представители Roche протестовали против закрытия судебного заседания. Они считают, что патент на рисдиплам используется в полной мере и, соответственно, «никаких оснований для предоставления принудительной лицензии нет». Поэтому, по мнению ответчика, нет причин и для оценки потенциальных объемов производства «Герофарма», и для подачи сведений, составляющих коммерческую тайну. Помимо этого, юристы Roche подчеркнули, что ходом патентного спора будет интересоваться «активное пациентское сообщество», чьи представители получают терапию Эврисди.

Также на заседании представитель ООО «Добролек» пояснил, что компания выступает партнером ответчика в производстве оспариваемого препарата, на ее мощностях изготавливается вторичная и третичная упаковки Эврисди, а также проходит выпускающий контроль качества препарата.

Евразийский патент на рисдиплам принадлежит PTC Therapeutics и Roche. На территории России исключительные права на изобретение действуют до ноября 2035 года. В ГРЛС данные об исследованиях «Герофарма» по МНН рисдиплам отсутствуют.

По информации аналитической компании Headway Company, за 2024 год по гостендерам Эврисди был закуплен на общую сумму более 17,7 млрд рублей. Основные объемы препарата приобретаются через Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) Минздрава РФ для нужд подопечных фонда «Круг добра» – в прошлом году на эти цели направлено 11 млрд рублей.

В конце ноября 2024 года свой дженерик Эврисди под ТН Диплам в России зарегистрировал индийский фармпроизводитель Jodas Expoim. Предельная отпускная цена на дженерик так и не была установлена, Эврисди продается по цене 605,6 тысячи рублей. В середине апреля 2025 года Минздрав приостановил действие восьми регудостоверений Jodas. Решение регулятора, помимо прочего, затронуло и первый в стране дженерик Эврисди.

В марте 2025 года «Герофарм» подал в АС Москвы еще два иска с требованием о выдаче простой лицензии – к американской Merck Sharp & Dohme LLC (MSD) и итальянскому филиалу фармпроизводителя, а также к Gilead Sciences. В этих заявлениях Роспатент также значится в качестве ответчика. В споре с MSD российская компания пытается получить разрешение на использование в РФ патентов на действующие вещества элбасвир и гразопревир – в комбинации они входят в состав препарата Зепатир для безинтерфероновой терапии гепатита C.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

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