Путин обсудил с «Деловой Россией» проблемы экономики в фармотрасли. Главное

Офсетные контракты

В своем выступлении гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев предложил дать возможность изменять ассортимент офсетного контракта, так как, по его мнению, «обновление ассортимента востребованной продукции фармацевтики происходит быстрее». Игнатьев отметил, что сейчас ассортимент фармпродукции, поставляемой при помощи офсетных контрактов, фиксируется на 10 лет вперед, что «затрудняет поставки усовершенствованных и улучшенных товаров».

«Вопрос корректировки офсетных контрактов в плане ассортимента напрямую федеральным законодательством не решен. Существует механизм региональных правовых актов, но в отсутствие федеральной нормы он по факту работает крайне сложно», – указал Игнатьев. Он попросил президента наделить Правительство РФ полномочиями определять случаи и порядок внесения изменений в офсетные контракты на этапе поставок для предоставления большей гибкости заказчику и поставщику с точки зрения поставки улучшенных и более новых видов продукции.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что данное предложение «заслуживает внимания». Глава ведомства подчеркнул, что вопрос требует решения совместно с Минпромторгом, так как полномочия лежат именно на этом регуляторе.

Владимир Путин уверен, что в конечном итоге все будет зависеть от Минздрава. «По сути, проблема носит не производственный, а медицинский характер. У них предложения развиваются, нужно, чтобы вы регистрировали или способствовали регистрации», – пояснил президент.

Глава Минпромторга Антон Алиханов считает, что предложение гендиректора «Р-Фарм» требует дополнительных уточнений, в том числе и в 44-ФЗ «О госзакупках». «Действительно, мы согласны, 111-я статья этого закона уже дает полномочия правительству принимать такие решения. Но если там будут указаны основания, в том числе более детально, то, я думаю, это облегчит жизнь нашим предпринимателям», – сказал министр.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также считает, что изменение существенных условий, которые предполагает офсетный контракт, не вяжутся с № 44-ФЗ. По ее словам, «это всегда спор между антимонопольным органом и теми органами, которые защищают соответствующую отрасль». «Я осторожно отношусь, поскольку это законодательство о конкуренции и это существенные условия контракта», – подытожила Голикова.

Однако глава государства обратил внимание на то, что № 44-ФЗ «много чему не соответствует». «Мы постоянно вносим туда какие-то поправки, постоянно этим занимаемся применительно к разным отраслям производства», – отметил Путин. По его словам, главный критерий – это интересы потребителя, но и ошибок допускать нельзя. Президент попросил Минздрав, Минпромторг и Татьяну Голикову «это соответствующим образом отрегулировать, поработать на эту тему».

Государственная поддержка фармпроизводителей

Следующая тема, которую обсудили на встрече, – господдержка в экономике. Так, Василий Игнатьев предложил «доработать критерии правил предоставления субсидии по постановлению правительства № 295, для того чтобы включить туда расходы на создание новых и усовершенствованных продуктов фармацевтической отрасли, так называемые перечни приоритетной продукции».

«В рамках стратегии «Фарма-2030» Минпромторг готовит новую профильную программу, которая как раз-таки связана с уже упомянутыми компенсациями. Программа позволит компенсировать до половины расходов на клинические исследования новых лекарств в случае их успешной регистрации. Программа хорошая, мы ее очень ждем, и хотелось бы максимально ускорить ее принятие», – подчеркнул гендиректор «Р-Фарм».

По словам Игнатьева, в последние 10–15 лет большинство мер господдержки в экономике были сфокусированы на создании новых производств и рабочих мест, импортозамещении. Однако сейчас на первый план выходит создание и развитие новых линеек товаров. «Мы считаем, что инвестиции в новые продукты способны обеспечить реальный технологический суверенитет, открыть возможность доступа на международные рынки и стимулировать рост производительности труда», – заявил Игнатьев.

Оснащение клинических баз препаратами

Татьяна Голикова в своем выступлении рассказала, что в 2025 году на оснащение клинических баз по различным направлениям исследований препаратов будет направлено 2,9 млрд рублей. Ранее на системной основе такого не было, отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, представители фармацевтической промышленности, Минздрав и Минпромторг по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» уже разработали «дорожную карту», «в которой 186 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, которые мы должны обязательно обеспечить на территории Российской Федерации своим производством, для того чтобы быть защищенными от дефектуры».

В заключение Владимир Путин подчеркнул, что на каждом этапе развития экономики нужно действовать «очень прагматично» и совместно с бизнесом, трудовыми коллективами и потребителями.

В начале мая 2025 года председатель «Деловой России» и основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик сообщил Владимиру Путину о необходимости устранить дисбаланс между физической и онлайн-торговлей. По мнению Репика, традиционный ритейл, в отличие от электронной коммерции, достаточно отрегулирован, особенно в отношении защиты интересов потребителей. «Здесь новая отрасль, поэтому онлайн и офлайн между собой пытаются, что называется, договориться, чтобы выровнять условия конкуренции», – пояснил основатель ГК «Р-Фарм».