Роспатент пересмотрит требование «Гротекса» об отмене патента на созвучное Трекрезану название

Заявление о признании правового акта недействительным учредитель «Гротекса» подал в СИП в сентябре 2024 года.

Изначально возражение в Роспатент владелец средства индивидуализации «Трекрезан» подал в ноябре 2023 года. Оспариваемый товарный знак «Трекресил» защищен до марта 2028 года. В заявлении «Неловия» указала, что последний не соответствует нормам ГК РФ и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, так как сходен до степени смешения со средствами индивидуализации заявителя, запатентованными с 2006 по 2010 год. Также фармкомпания подчеркнула, что сделала свой товарный знак узнаваемым благодаря рекламе. «Оспариваемый знак способен ввести в заблуждение относительно действительного производителя <…>, а также действия правообладателя по регистрации оспариваемого знака являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией», – указано в возражении «Неловии».

В документе фармкомпания также ссылалась на патентный спор с Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом, который длился с 2021 по 2023 год. В ходе этого дела учредитель «Гротекса» оспаривал отказ Роспатента рассмотреть жалобу об отмене патента химфармзавода на схожее наименование препарата Трекрезолид. Суд обязал службу пересмотреть возражение «Неловии», а Верховный суд РФ оставил это решение без изменения. Патент на наименование «Трекрезолид» на данный момент все еще сохраняется у завода.

В удовлетворении требования «Неловии» о приостановке правовой охраны товарного знака «Трекресил» Роспатент отказал в июне 2024 года. Тогда регулятор сослался на низкую степень сходства и отсутствие ассоциации друг с другом в гражданском обороте. Помимо этого, Роспатент обратился к заключению Лаборатории социологической экспертизы, приведенному компанией «Константа-Я». Тематическое исследование продемонстрировало, что товарный знак «Трекресил» не вводит потребителя в заблуждение, так как подавляющее большинство респондентов предполагали, что Трекресил и Трекрезан выпускаются разными производителями.

В «Неловии» сообщили, что в ходе рассмотрения в СИП спора также «поднимались вопросы о фальсификации доказательств со стороны третьего лица – ООО «Константа-Я».

Препарат Трекрезан (оксиэтиламмония метилфеноксиацетат) используется для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний. С 90-х годов его выпускал Усолье-Сибирский химфармзавод, однако в 2020 году права на товарный знак получила «Неловия», которая стала производить препарат под этим названием на площадке Solopharm в Санкт-Петербурге. Попытки Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода опротестовать товарный знак «Неловии» успехом не увенчались.