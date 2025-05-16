Novo заключила сделку с Septerna на $2,2 млрд по разработке новых таблеток от ожирения

Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk подписал соглашение о сотрудничестве с американской биотехнологической компанией Septerna. Они намерены разработать новые пероральные низкомолекулярные таблетки для лечения ожирения, диабета II типа и других кардиометаболических заболеваний. Таким образом Novo стремится расширить свою долю на рынке средств от ожирением, объем которого, по оценкам аналитиков, в ближайшие годы может составить $150 млрд, пишет Reuters. Акции Septerna выросли на 82% на премаркете в США.

Согласно условиям соглашения, Septerna полагается около $2,2 млрд от Novo Nordisk, включая более $200 млн в виде авансовых платежей и краткосрочных поэтапных платежей. Кроме того, Septerna имеет право на роялти с мировых продаж одобренных продуктов. Общий итоговый объем вложений в новые средства может в итоге оказаться выше.

Калифорнийская Septerna уже работает над некоторыми препаратами для снижения и контроля веса. Компании планируют в ближайшие месяцы начать с четырех программ по разработке, в которых будут использоваться различные способы потенциального лечения диабета II типа и других заболеваний, связанных с ожирением.

Novo стремится создать препараты нового поколения на фоне растущей конкуренции на рынке лечения ожирения, особенно с американской компанией Eli Lilly, которая объявила, что планирует подать заявку на одобрение своего экспериментального перорального препарата от ожирения – орфорглипрона. Таблетки — это ключевая технология следующего поколения. Это область, в которой Novo с трудом удается угнаться за Lilly.

Акции датской компании упали примерно на 51% за последний год на фоне беспокойства инвесторов относительно ее конкурентоспособности. Инвесторы обеспокоены также тем, что препарат датской компании для снижения веса теряет позиции в сравнении с препаратом конкурента.

Так, Lilly ранее сообщила, что «Зепбаунд» (тирзепатид) продемонстрировал значительно более выраженную потерю веса, чем «Вегови» (семаглутид) в ходе прямого сравнительного исследования. Это испытание давно рассматривается Уолл-стрит как одно из наиболее значимых в этом году. Lilly раскрыла только сводные данные, указав, что поделится более полными результатами на медицинской конференции в следующем году.

gxpnews