«Р-Фарм» запустил платформу для создания инновационных терапевтических антител

Группа компаний «Р-Фарм» запустила платформу для создания инновационных терапевтических антител на базе Лаборатории ранней разработки биологических препаратов в подмосковном Пущино. Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, первые полученные молекулы уже тестируются на животных и клеточном донорском материале. Российская фармкомпания планирует выпустить на стадию пилотных доклинических исследований не менее 3 новых молекул для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний до конца 2025 года.

«В исследовательском центре «Р-Фарм» в Пущино — Лаборатории ранней разработки биологических препаратов сегодня ведется около 10 активных проектов. Они находятся на разных стадиях разработки и охватывают ключевые молекулярные инструменты современной биомедицины», — сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, мощности Лаборатории позволяют ежегодно собрать до 200 различных вариантов генетических конструкций, получить и проанализировать более 50 молекул различной структуры, поставить до 250 клеточных тестов для контроля биологической активности.

Лаборатория на базе Института биологического приборостроения РАН стала ключевым элементом в стратегии «Р-Фарм» по выпуску оригинальных биофармацевтических препаратов. Разработки ведутся в тесной кооперации с научными институтами, включая профильные лаборатории РАН. При этом разрабатываемые «Р-Фарм» средства ориентированы не только на отечественный рынок, сейчас к ним есть интерес со стороны БРИКС, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Лаборатория также находится на завершающей стадии настройки мРНК-технологической платформы. Ее внедрение позволит расширить возможности как в профилактике, так и в лечении заболеваний. На сегодняшний день специалисты работают над протоколами тестирования получаемых прототипов для подтверждения их эффективности и безопасности.

Ранее сообщалось, что «Р-Фарм» и Сибирский государственный медицинский университет подписали соглашение о партнерстве для совместного проведения научных исследований и разработки технологий. Оно позволит развивать важные для индустрии высокотехнологичные инициативы в сфере медицины и биотехнологий.

gxpnews