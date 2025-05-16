Производство ветеринарных иммунобиопрепаратов в России выросло на 73% за год

Отечественные биофармацевтические предприятия существенно нарастили выпуск ветеринарных препаратов и расширили ассортимент продукции за последние годы. В 2024 году в России выпустили 32,4 млрд доз иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарии. Показатель оказался на 73% выше, чем в 2023 году. В I квартале текущего года объем производства вакцин составил 6,3 млрд доз, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Увеличение выпуска ветпрепаратов в министерстве связали с разработкой новых вакцин и лекарств, а также с модернизацией производства.

В Минсельхозе добавили, что в России используют отечественные вакцины против особо опасных и основных экономически значимых заболеваний животных, включая бешенство, сибирскую язву, бруцеллез, лептоспироз. Министерство ежегодно закупает и поставляет в регионы порядка 73 наименований.

При этом российские компании все быстрее замещают импортные ветпрепараты и наращивают внутреннее производство. Так, по данным Россельхознадзора, в I квартале текущего года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По состоянию на 1 апреля в государственных ветеринарных службах регионов было 3,3 млн доз вакцин для профилактической и вынужденной иммунизации собак и кошек от этого заболевания.

Ранее в RNC Pharma сообщили, что первая десятка производителей ветпрепаратов заняла 73% натурального объема российского розничного рынка, обеспечив за первые 3 месяца 2025 года динамику продаж на уровне 26%. При этом в топ-10 корпораций, лидирующих по объему натуральных продаж на российском рынке, попали преимущественно отечественные производители, в списке фигурируют всего три иностранные компании.

Аналитики также отметили рост цен на ветпрепараты на российском розничном рынке по итогам I квартала 2025 года на 17,7% (относительно аналогичного периода предыдущего года). При этом в марте текущего года рост цен на отечественные лекарства для животных опередил показатель импортной продукции.

gxpnews