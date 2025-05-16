На оснащение клинических баз в России направили 2,9 млрд рублей

На оснащение клинических баз по различным направлениям исследования лекарств в России выделили около 2,9 млрд рублей в 2025 году. Такое финансирование на системной основе предусмотрели впервые, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече президента России Владимира Путина с участниками XX съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ее слова процитировала пресс-служба Кремля.

«Есть еще определенные требования к прохождению регуляторных процедур в тех государствах, куда наши коллеги собираются экспортировать свою продукцию. Там есть свои регуляторные требования, на которые мы в принципе не можем тратить финансовые ресурсы федерального бюджета. Здесь, конечно, коллеги должны тратиться сами», – заявила Голикова, добавив, что решение этого вопроса лежит в поиске баланса.

Она отметила, что в рамках нового нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» была разработана дорожная карта, которая содержит 186 международных непатентованных наименований лекарств. По ее словам, необходимо наладить производство этих препаратов внутри России, чтобы обезопасить страну от возможных дефицитов. Их закупка требует значительных государственных расходов – будь то средства федерального бюджета или региональных бюджетов.

«И это способ зарабатывания, в том числе фармацевтической отраслью. И здесь, наверное, нужно рассматривать все объемы ресурсов (и которые есть у отраслей, и которые есть у государства) с точки зрения распределения этих ресурсов на те цели, которые нам нужны и для доклиники, и для клиники, и для разработки новых лекарственных препаратов», – добавила Голикова.

В рамках мероприятия тему субсидирования фармакологических исследований затронул Путин. Российский лидер отметил, что подход к выделению субсидий для различных фаз исследований может быть более гибким, поскольку это отвечает интересам конечных потребителей.

gxpnews