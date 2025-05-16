Трамп усомнился в препаратах от диабета

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает некоторые препараты от диабета, в том числе популярный «Оземпик», эффективными в борьбе с лишним весом. В интервью Fox News американский лидер сослался на опыт своего «очень умного и очень богатого» друга, страдающего от избыточного веса, который недавно приобрел одно «нашумевшее средство».

«Он покупал в Лондоне что-то, наверное, „Оземпик“. Укол для толстяков, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятнее», – сказал Трамп. Имя предпринимателя глава Белого дома не назвал. Однако, по его словам, в Лондоне стоимость этого препарата была в 15 раз ниже, чем в США.

Ранее Трамп подписал масштабный указ, который обязывает фармацевтические компании снизить стоимость на свои препараты до уровня цен в других странах и начать предлагать американцам самый низкий тариф. На какие группы лекарств распространяются новые меры и какое снижение цен планируется, в указе точно не говорится.

Однако известно, что особое внимание администрация будет уделять препаратам, которые имеют «самые большие различия и самые большие расходы». К ним могут относиться популярные средства для снижения веса и лечения диабета (препараты ГПП-1).

Мировой рынок препаратов для борьбы с лишним весом очень привлекателен для фармкомпаний. По подсчетам аналитиков IQVIA, с 2020 по 2024 год их продажи увеличились в 10 раз. В 2024-м объем мирового рынка препаратов от ожирения, а также от сахарного диабета 2-го типа составил $41 млрд. Более половины продаж пришлось на «Оземпик», «Ребелсас» и «Вегови».

gxpnews