Совет ЕЭК вновь продлил временные меры по обращению лекарств при ЧС или дефектуре

Совет ЕЭК продлил до конца 2027 года правило, которое позволяет странам ЕАЭС применять свои национальные процедуры для ускоренной регистрации лекарств в случае дефицита или чрезвычайных ситуаций. Решение вступает в силу с 24 мая, оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил решение № 29 от 14.05.2025, которым вносятся изменения в Решение Совета ЕЭК № 96 от 10.06.2022 «О временных мерах по установлению особенностей обращения лекарственных средств для медицинского применения».

Согласно первому пункту решения № 96, уполномоченные органы государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вправе устанавливать временный порядок обращения лекарств, действующий до 31 декабря 2024 года, сохранив возможность осуществления регистрации препаратов в соответствии с правилами, утвержденными решением Совета ЕЭК № 78 от 03.11.2016 «О правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения».

Действие специальных полномочий регуляторов продлили до 31 декабря 2027 года.

Решение вступает в силу с 24 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Ранее дату переносили с конца 2023 года на конец 2024-го.

В России особенности, о которых идет речь, утверждены Постановлением Правительства РФ ‎№ 593 от 05.04.2022 в части ускоренной регистрации лекарств, ввоза препаратов в иностранной упаковке и других подобных мер, а также Постановлением Правительства РФ № 440 от 23.03.2022 в части упрощенного порядка внесения изменений в регдосье. Ранее действие этих документов также было продлено до конца 2027 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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