FDA одобрило препарат компании AbbVie для лечения немелкоклеточного рака легкого

FDA одобрило в ускоренном порядке препарат Emrelis для лечения немелкоклеточного рака легкого с высокой экспрессией белка c-Met. В клинических испытаниях разработка компании AbbVie показала 35%-ную эффективность.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Emrelis (телисотузумаб ведотин) для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) с высокой экспрессией белка c-Met (HGFR). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Лекарство разработала фармацевтическая компания AbbVie. Это ее первое лекарство от рака легких, зарегистрированное на американском рынке.

Emrelis относится к классу конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC), которые точечно поражают опухоль, щадя здоровые ткани в отличие от классической химиотерапии. Его будут применять, если болезнь продолжила прогрессировать после предшествующего системного лечения.

В ходе II фазы клинических испытаний LUMINOSITY у 35% участников с высокой экспрессией c-Met отмечен терапевтический эффект после получения Emrelis. Медиана продолжительности ответа составила 7,2 месяца.

Одобрение выдано по ускоренной процедуре, что может потребовать дополнительных исследований. Фармгигант уже проводит III фазу, в которой препарат сравнивается с химиотерапевтическим средством доцетаксел.

Из общего числа пациентов с раком легких 85% имеют немелкоклеточную форму. НМРЛ — одно из наиболее смертоносных злокачественных новообразований. HGFR, также известный как рецептор фактора роста гепатоцитов, обнаруживается примерно в 25—75% случаев и указывает на неблагоприятный прогноз.

По последним данным Всемирного фонда исследования рака (WCRF), в мире от рака легких страдают почти 2,5 млн человек.

AbbVie активно расширяет портфель препаратов от солидных опухолей. В начале прошлого года производитель приобрел за 10,1 млрд долл. биотехнологическую компанию ImmunoGen, разработавшую ADC от рака яичников.

Фото: abbvie.com

Владимир Заболотских

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