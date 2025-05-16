Novo Nordisk заплатит 2,2 млрд долларов за новый препарат от ожирения

Novo Nordisk подписала соглашение с Septerna на 2,2 млрд долл. о разработке четырех пероральных препаратов от ожирения. Сделка заключена на фоне усиливающейся конкуренции с Eli Lilly, чей препарат Zepbound недавно продемонстрировал превосходство над Wegovy в первом прямом сравнительном исследовании.

Novo Nordisk и американская биотехнологическая компания Septerna подписали соглашение на 2,2 млрд долл. о разработке лекарств от ожирения и диабета 2-го типа в форме таблеток. Об этом говорится в пресс-релизе.

Согласно условиям сделки, датский фармгигант выплатит новому партнеру более 200 млн долл. авансом. Сотрудничество предполагает создание четырех низкомолекулярных препаратов, воздействующих на рецепторы, сопряженные с G-белком (GPCR), – контролируют метаболизм, секрецию, рост клеток и иммунный ответ.

GPCR – область специализации Septerna. Эти белковые структуры обеспечивают транспорт химических соединений веществ через мембраны клеток. Как утверждается, у компании есть технология, позволяющая анализировать миллиарды потенциальных терапевтических молекул, позволяющая ускорить появление новых методов лечения заболеваний.

Novo Nordisk стремится укрепить свое положение на рынке средств для снижения веса, объем продаж которых оценивается в 150 млрд долл. Для этих целей производитель, известный своей сверхпопулярной продукцией на основе семаглутида, инвестирует в разработки нового поколения, покупку новых активов и развитие партнерских связей.

В деловых кругах беспокоятся, что американская фармкорпорация Eli Lilly сможет обойти датского конкурента, акции которого упали на 51% за последний год. Так, с середины марта ее препарат от ожирения Zepbound (tirzepatide) опережает Wegovy (семаглутид) по количеству выписанных рецептов в США.

Кроме того, на этой неделе стали известны результаты их первого прямого сравнительного исследования. Zepbound превзошел Wegovy по пяти показателям эффективности. Среди них – среднее снижение веса (20 против 14%), уменьшение объема талии (18,4 против 13 см), число участников, которым удалось похудеть более чем на 15% от исходных значений (их было на четверть больше в группе, получавшей лекарство от Eli Lilly),

В марте состоялась еще одна крупная сделка в области борьбы с лишним весом. Швейцарская Roche выплатит датской Zealand Pharma до 5,3 млрд долл., если экспериментальное лекарственное средство для снижения веса petrelintide пройдет клинические испытания и выйдет в продажи.

Регуляторы США также недавно приняли заявку Novo Nordisk на регистрацию пероральной версии Wegovy. В случае одобрения на полках американских аптек появится первый агонист глюкагоноподобного пептида-1 в форме таблеток.

Фото: 123rf.com

Владимир Заболотских

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