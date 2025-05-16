Минздрав отменил регистрацию «Тизерцина» в форме раствора

Из ГРЛС исключили РУ восьми лекарственных препаратов. Среди них нейролептик «Тизерцин» (левомепромазин) в форме раствора для инфузий и внутримышечного введения. На рынке не осталось препаратов с таким МНН в данной лекарственной форме.

Минздрав отменил государственную регистрацию восьми лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв регистрационных удостоверений (РУ) лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по МНН анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ «Тизерцина» (МНН левомепромазин) в форме раствора для инфузий и внутримышечного введения от Egis Pharmaceuticals. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2006 году. В ГРЛС остался левомепромазин в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, от того же производителя. Других препаратов с таким МНН на рынке нет.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию оригинального радиофармпрепарата «Церетек» (эксаметазим), который используется при проведении сцинтиграфии для оценки перфузии головного мозга. На рынке остался эксаметазим отечественного производства от ООО «Диамед».

Также из реестра исключили РУ трансдермального геля «Дивигель» (МНН эстрадиол), который используется для заместительной гормональной терапии, миорелаксанта «Эсмерон» (МНН рокурония бромид) и блокатора кальциевых каналов «Кордафлекс РД» (МНН нифедипин), применяемого для лечения артериальной гипертензии и стенокардии. У всех препаратов есть аналоги на рынке.

Список исключенных из ГРЛС РУ (14 мая 2025 года)

Источник: ГРЛС

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

pharmvestnik