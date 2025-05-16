Минздрав отменил регистрацию «Тизерцина» в форме раствора

Из ГРЛС исключили РУ восьми лекарственных препаратов. Среди них нейролептик «Тизерцин» (левомепромазин) в форме раствора для инфузий и внутримышечного введения. На рынке не осталось препаратов с таким МНН в данной лекарственной форме.
Минздрав отменил государственную регистрацию восьми лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
|Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв регистрационных удостоверений (РУ) лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по МНН анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.
Из ГРЛС исключили РУ «Тизерцина» (МНН левомепромазин) в форме раствора для инфузий и внутримышечного введения от Egis Pharmaceuticals. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2006 году. В ГРЛС остался левомепромазин в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, от того же производителя. Других препаратов с таким МНН на рынке нет.
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию оригинального радиофармпрепарата «Церетек» (эксаметазим), который используется при проведении сцинтиграфии для оценки перфузии головного мозга. На рынке остался эксаметазим отечественного производства от ООО «Диамед».
Также из реестра исключили РУ трансдермального геля «Дивигель» (МНН эстрадиол), который используется для заместительной гормональной терапии, миорелаксанта «Эсмерон» (МНН рокурония бромид) и блокатора кальциевых каналов «Кордафлекс РД» (МНН нифедипин), применяемого для лечения артериальной гипертензии и стенокардии. У всех препаратов есть аналоги на рынке.
Список исключенных из ГРЛС РУ (14 мая 2025 года)
|Торговое наименование и МНН
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Бозулиф (бозутиниб)
|Пфайзер Инк.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|да
|ЛП-006832 от 09.03.2021г.
|Дивигель (эстрадиол)
|Орион Корпорейшн
|Гель трансдермальный, 0,1%
|да
|П N015526/01 от 14.01.2009г.
|Индапамид-Тева (индапамид)
|Тева Фармацевтические предприятия Лтд.
|Капсулы, 2,5 мг
|да
|ЛП-002538 от 21.07.2014г.
|Кордафлекс РД (нифедипин)
|ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»
|Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг
|да
|ЛС-001219 от 23.07.2010г.
|Тизерцин (левомепромазин)
|ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»
|Раствор для инфузий и внутримышечного введения, 25 мг/мл
|да
|П N012432/01 от 20.09.2011г.
|Церетек (эксаметазим)
|ДжиИ Хэлскеа АС
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
|да
|П N016296/01 от 27.09.2011г.
|Эсмерон (рокурония бромид)
|ООО «МСД Фармасьютикалс»
|Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл
|да
|П N012646/01 от 29.09.2011г.
|Цисплатин-Тева (цисплатин)
|Тева Фармацевтические предприятия Лтд.
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 0,5 мг/мл, 1 мг/мл
|да
|ЛП-№(005507)-(РГ-RU) от 20.05.2024г.
Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik