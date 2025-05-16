Roche пригрозила пересмотреть инвестпроекты в США из-за указа Трампа

Швейцарская фармкомпания Roche, объявившая в апреле о своем обязательстве потратить $50 млрд в США в течение следующих 5 лет, заявила, что ей придется пересмотреть свои планы. Такое заявление последовало после того, как американский президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение цен на лекарства в США на основе принципа «страны, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования».

«Если предлагаемое постановление вступит в силу, способность Roche финансировать значительные инвестиции, ранее объявленные в США, окажется под вопросом», — приводит Bloomberg заявление представителя компании. В Roche добавили, что не ожидают влияния указа на бизнес в 2025 году, но считают, что он подорвет «позицию США как ведущую мировую фармацевтическую и медицинскую экосистему, а также замедлит экономический рост и приведет к потере рабочих мест в США».

До сих пор Трамп пытался заставить международные корпорации увеличить свои расходы в США, в том числе с помощью своих спорных тарифов. Однако, по мнению экспертов, одно из его последних действий может иметь обратный эффект.

Генеральный директор Roche Томас Шинекер заявил в апреле, что инвестиции компании подчеркивают ее приверженность США, где на 24 предприятиях работают 25 тысяч человек. Фармгигант планирует создать около 6500 рабочих мест на строительстве и 1000 рабочих мест на новых и расширенных объектах.

В заявлении Roche говорилось, что производитель также намерен экспортировать из США больше лекарств, чем импортировать. США являются важнейшим рынком для компании, которая в 2024 году обеспечила там почти 48% своих продаж за счет средств Xolair (от астмы и пищевой аллергии) и Ocrevus (от рассеянного склероза).

Трамп подписал указ, согласно которому, отпускные цены в США должны соответствовать ценам, по которым фармкомпании продают свои лекарства в развивающихся странах, то есть по минимальной стоимости. Как писал портал Axios со ссылкой на экспертов, указ Трампа о снижении цен на лекарства не приведет к существенным результатам.

По мнению опрошенных аналитиков, документ носит крайне расплывчатый характер и не является юридически безупречным. По их мнению, американский лидер старается лишь напугать производителей фармпрепаратов, не имея четкого понимания, что будет потом. Специалисты из J.P. Morgan назвали эту политику «сложной для практической реализации».

gxpnews