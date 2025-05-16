Sanofi инвестирует $20 млрд в США к 2030 году

Французский фармгигант Sanofi решил присоединиться к длинному списку производителей лекарств, выделяющих миллиарды долларов на поддержку своей деятельности в Соединенных Штатах. Компания планирует инвестировать не менее $20 млрд в США к 2030 году на фоне того, как американский лидер Дональд Трамп усиливает давление на биофармацевтическую отрасль. Эти средства Sanofi направит на исследования и разработки (R&D), а также расширение своих производственных мощностей в Штатах.

Инвестиционная стратегия является частью подготовки Sanofi к потенциальному выпуску новых лекарств, которые, по заявлению компании, могут быть первыми или лучшими в своем классе для различных показаний к применению. Фармгигант планирует значительно увеличить расходы на R&D в США для ускорения научных достижений. Расширять свои производственные мощности Sanofi собирается в США как через прямые инвестиции в свои объекты, так и через партнерства с другими американскими производителями.

Ожидается, что запланированные инвестиции создадут значительное количество высокооплачиваемых рабочих мест в нескольких штатах уже в ближайшие годы. В компании рассчитывают также укрепить цепочку поставок в США.

Благодаря этому плану Sanofi присоединяется к другим фармацевтическим гигантам, таким как Abbott, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Gilead Sciences и Novartis, каждый из которых в последние месяцы активно рекламировал свои инвестиционные планы в США. Все они последовали после угроз Трампа ввести пошлины на фармацевтическую продукцию в размере 25%.

Вместе с тем швейцарская фармкомпания Roche, которая 3 недели назад объявила о своем обязательстве потратить $50 млрд в США в течение следующих 5 лет, заявила, что готова пересмотреть свое обещание. Такое заявление она сделала после того, как Трамп подписал указ, направленный на снижение цен на лекарства в США на основе принципа «страны, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования». По задумке главы Белого дома, отпускные цены в США должны соответствовать ценам, по которым фармкомпании продают свои лекарства в развивающихся странах, то есть по минимальной стоимости.

gxpnews