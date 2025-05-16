Расходы россиян на лекарства от аллергии достигли исторического максимума

За январь – апрель 2025 года россияне потратили 6,8 млрд рублей на антигистаминные препараты системного действия в розничных аптеках. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. С начала года в российских аптеках продали 29,3 млн упаковок лекарств от аллергии, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года. При этом максимальные расходы россиян аналитики зафиксировали в апреле.

По их данным, в прошлом месяце граждане приобрели более 9 млн упаковок средств против аллергии на 2,3 млрд рублей. Это абсолютный исторический рекорд, как в денежном, так и в натуральном выражении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 8,8%, а расходы населения – на 23%. Вместе с тем в прошлом году пик продаж анализируемых препаратов отмечался также в апреле (8,3 млн упаковок на 1,9 млрд рублей).

В январе – апреле 2025 года на российском розничном рынке противоаллергических препаратов было представлено 87 торговых марок от 88 производителей. Количество участников рынка осталось практически на уровне прошлого года.

Высокую конкуренцию обеспечивает большое количество дженериков: например, препараты на основе цетиризина выпускали 23 компании, лоратадина – 19 производителей. Лидером рынка стали лекарства с цетиризином, занявшие 31% в денежном выражении и 37% – в натуральном. Далее следуют хлоропирамин (18% в упаковках) и лоратадин (15%). При этом по выручке более высокие показатели у дезлоратадина (14,2%) и левоцетиризина (12,9%).

В денежном выражении 34% продаж противоаллергических средств обеспечили три ведущих импортных бренда: «Цетрин» (Dr. Reddy’s) с оборотом 864 млн рублей (12,7% рынка), «Супрастин» (Egis) с долей 12,1% и «Зодак» (Sanofi), который обеспечил 9,1% рынка. Таким образом, несмотря на высокую конкуренцию среди дженериков, именно импортные бренды сохраняют лидерство по объему продаж.

Ранее в аналитической компании DSM Group зафиксировали первое снижение спроса на противоаллергические средства за последние 2 года. Эксперты связали падение продаж с нестабильной погодой.

gxpnews