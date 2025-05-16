Gedeon Richter и Adalvo займутся разработкой аналога «Оземпика»

Фармацевтическая и биотехнологическая компания Gedeon Richter и фармкомпания в сегменте B2B Adalvo заключили стратегическое соглашения о совместной разработке и лицензировании биоэквивалентного инъекционного препарата семаглутид, агониста рецептора ГПП-1. Соглашение распространяется на глобальные права, при этом затраты на разработку и чистая прибыль будут разделены на рынках обеих компаний, сообщили GxP News в Gedeon Richter.

Согласно договоренностям, Gedeon Richter имеет право использовать систему контрактных производств (contract manufacturing organisation, CMO), выбранных в рамках соглашения, для создания препарата. Однако при определенных условиях компания сохраняет право производить продукт на собственных предприятиях для прямой коммерциализации.

Adalvo стала первой компанией, предложившей подобную возможность на рынке. Она продолжает укреплять глобальное присутствие через стратегические альянсы. Партнерство с Gedeon Richter позволит удовлетворить растущий спрос на эффективные методы контроля веса.

«Это сотрудничество отражает наше стратегическое стремление лидировать на мировом рынке борьбы с ожирением. Объединив усилия с Gedeon Richter, мы расширяем доступ к высокоэффективной терапии ГПП-1 и задаем новые мировые стандарты методов контроля веса», – прокомментировал событие генеральный директор фармацевтической компании Adalvo Анил Окей.

Руководитель международного направления «Общая медицина» фармацевтической компании Gedeon Richter Бенце Ковач добавил, что стратегическое партнерство с Adalvo основано на взаимодополняющих компетенциях и стремлении конкурентоспособно отвечать потребностям пациентов.

Мировой рынок препаратов для борьбы с лишним весом очень привлекателен для фармкомпаний. По подсчетам аналитиков IQVIA, с 2020 по 2024 год их продажи увеличились в 10 раз. В 2024-м объем мирового рынка препаратов от ожирения, а также от сахарного диабета 2-го типа составил $41 млрд. Более половины продаж пришлось на «Оземпик», «Ребелсас» и «Вегови».

По данным аналитической компании DSM Group, коммерческие продажи аналогов препарата «Оземпик» (семаглутид) от датского фармгиганта Novo Nordisk выросли в России более чем в три раза в 2024 году и составили 8,8 млрд рублей. Его популярность обусловлена массовыми случаями ожирения среди населения. Эксперты прогнозируют снижение органического роста в дальнейшем в связи с насыщением рынка, однако производители продолжают разрабатывать новые средства снижения веса.

gxpnews