FDA намерено убрать с рынка фторсодержащие продукты для детей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что начинает поэтапный процесс изъятия с рынка концентрированных фторидных рецептурных лекарств для детей, которые можно принимать внутрь. Для принятия необходимых мер регулятор намерен провести научную экспертизу детской продукции к 31 октября, чтобы оценить ее безопасность, говорится в релизе FDA. Пока не ясно, планирует ли агентство официально запретить добавки или просто попросить компании отозвать их. Зарубежные СМИ связали решение американского регулятора с новым фронтом усилий министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего по борьбе с основным средством стоматологической помощи.

Фтор – это природный минерал, который помогает укрепить зубную эмаль и уменьшить возникновение кариеса, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Его позиционируют как средство, которое помогает предотвратить повреждение зубов, вызванное бактериями во рту, которые вырабатывают кислоту. Последняя, в свою очередь, растворяет минералы на поверхности зуба и может даже привести к потере зуба. В 1962 году агентство установило рекомендации относительно того, сколько фторида следует добавлять в воду.

Однако в пресс-релизе FDA говорится, что попадающий в организм фторид связан с различными неблагоприятными последствиями для здоровья. Так, его применение внутрь «изменяет микробиом кишечника». Регулятор добавил, что «другие исследования предполагают связь между фторидом и заболеваниями щитовидной железы, увеличением веса и возможным снижением IQ».

В том же пресс-релизе министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что решение прекратить использовать фторид, принимаемый внутрь, «давно назрело». Кеннеди давно подвергает сомнению безопасность фторида, утверждая, что он связан с рядом проблем со здоровьем.

Кеннеди, как бывший юрист по вопросам охраны окружающей среды, называл фторид «опасным нейротоксином», связанным с целым рядом опасностей для здоровья. В прошлом месяце он объявил о создании целевой группы по изучению использования фторида. Вместе с тем он заявил, что прикажет CDC прекратить его рекомендовать. Кеннеди также пообещал попытаться исключить фторид из питьевой воды, ранее назвав его «промышленным отходом, вызывающим артрит, переломы костей, рак костей, потерю IQ, нарушения развития нервной системы и заболевания щитовидной железы».

Стоматологические организации утверждают, что он необходим для профилактики кариеса, особенно среди людей, которые не могут позволить себе регулярно посещать стоматолога.

Кеннеди-младшего назначили министром здравоохранения США в феврале 2025 года, что вызвало обеспокоенность среди фармацевтических компаний, в том числе из-за его скептического отношения к вакцинации. Так, комментируя вспышку кори, он призвал родителей дважды подумать, стоит ли вакцинировать своих детей.

gxpnews