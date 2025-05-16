«Нацимбио» поставит в регионы 70,6 млн доз вакцин против гриппа

Фармацевтический холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит в регионы 70,6 млн доз вакцин против гриппа в 2025 году. Препараты для прививочной кампании будут содержать обновленные виды штаммов, актуальные для нового осенне-зимнего сезона. Их обновили для эффективной защиты от гриппа, отметили в пресс-службе поставщика иммунобиологических лекарств.

«Для иммунизации населения в 2025 году в рамках Национального календаря профилактических прививок мы планируем поставить 70,6 млн доз противогриппозных вакцин – 56,5 млн доз трехвалентных препаратов и 14,1 млн доз четырехвалентных», – приводит пресс-служба «Нацимбио» слова генерального директора холдинга Андрея Загорского.

«Предприятия, входящие в контур нашего холдинга, охватывают весь производственный цикл: начиная с наработки антигена и заканчивая выпуском готовой вакцины. Это дает нам возможность оперативно реагировать на мутации вируса гриппа, не зависеть от импортных препаратов и гарантировать своевременные поставки вакцин в регионы страны», – заявил Андрей Загорский.

Ссылаясь на данные ВОЗ, в компании отметили, что на территории Северного полушария в сезон гриппа 2025-2026 изменится один штамм вируса А. Вместо A/Thailand (H3N2) ожидается циркуляция A/Croatia (H3N2). Для эффективной защиты от гриппа холдинг обновил штаммовый состав препаратов и включил в них актуальные антигены.

«Нацимбио» занимается разработкой, а также производством по полному циклу и реализацией вакцин и анатоксинов текущего и перспективного Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Продуктовый портфель холдинга включает более 220 наименований лекарств.

Для иммунизации населения предприятия «Нацимбио» ежегодно производят четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри» и трехвалентную вакцину «Совигрипп». Выпуск препаратов развернут на мощностях НПО «Микроген» и биофармацевтической компании «ФОРТ». В 2024 году в «Нацимбио» сообщили о вакцине «Ультрикс Комби», которая будет защищать от четырех штаммов вирусов гриппа и от SARS-CoV-2.

gxpnews