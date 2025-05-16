В России создали квантовый алгоритм для разработки лекарств

В России разработан и успешно протестирован квантовый алгоритм генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для применения в химии и разработке лекарств. Об этом сообщил руководитель научной группы Российского квантового центра (РКЦ), директор Института физики и квантовой инженерии МИСИС Алексей Федоров. Следующей важной задачей он назвал поиск промышленных партнеров для внедрения этих разработок в практику, пишет ТАСС.

Как отметил Федоров, его команда активно исследует возможности применения квантовых вычислений в различных отраслях, включая атомную промышленность, нефтегазовый сектор и финансовый сектор. В сфере биотехнологий уже достигнуты значительные результаты, в том числе создание алгоритма для генеративного ИИ, способного ускорить разработку новых лекарств.

По его словам, определение перспективных направлений использования квантовых компьютеров требует тесного взаимодействия с бизнесом, который может оценить преимущества новых технологий по сравнению с традиционными методами. Поиск потенциальных применений квантовых компьютеров он считает важнейшим направлением.

«Особенно важна здесь обратная связь от индустрии, которая может оценить потенциал квантовых решений и их преимуществ по сравнению с существующими технологиями. Для достижения полезности квантовых технологий в практических задачах необходимо продолжать наращивать их мощность и работать над алгоритмами», – отметил Федоров.

С 2020 года за реализацию дорожной карты «Квантовые вычисления» отвечает «Росатом». Общий объем финансирования дорожной карты за 2020-2024 годы составил 24 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей вложила госкорпорация. В 2024 году холдинг объявил о новой разработке российских ученых – 20-кубитном квантовом компьютере. К концу года в рамках дорожной карты в стране появился еще более мощный – 50-кубитный на ионах, созданный учеными Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и РКЦ. В том же году ученые МГУ и РКЦ создали прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия.

gxpnews