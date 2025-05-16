«Круг добра» на лекарства в 2024 году потратил более 198 млрд рублей

В 2024 году фонд «Круг добра», который занимается обеспечением медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями, получил из бюджета 200,5 млрд руб. Расходы организации в прошлом году составили 200,1 млрд руб.

Объем средств, полученных от повышенной ставки налогообложения, направленных фонду «Круг добра», в 2024 году составил 200,5 млрд руб. На медпомощь — закупку лекарств и медизделий, оплату медуслуг — потрачено 200,1 млрд руб. Об этом говорится в годовом отчете фонда.

Большая часть средств — 198,3 млрд руб. — направлена на закупку лекарств. На первом месте расходы на поставку зарегистрированных лекарств — 99,8 млрд руб. Для фонда закупки делает Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО). Фонд закупает лекарства, которые не зарегистрированы в России, в прошлом году на эти цели израсходовано 77,8 млрд руб. В процессе переговоров участвует также Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

С 2021 года благодаря взаимодействию с ФАС фонд на закупках незарегистрированных лекарств сэкономил 19,4 млрд руб.

С 2021 по 2024 год фонд потратил на лечение больных детей 413,4 млрд руб.

С 2023 года фонд обеспечивает детей по программе 14 ВЗН. В 2024 году по программе закуплено лекарств на 20,7 млрд руб. для 16 014 пациентов.

Закупка медизделий обошлась «Кругу добра» в 1,3 млрд руб., средства технической реабилитации — в 4,4 млн руб. На оплату медицинских услуг израсходовано 155,8 млн руб.

Деятельность фонда — зарплата сотрудникам и прочие расходы — ­обошлась в 272,4 млн руб.