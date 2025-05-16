Гендиректор Novo Nordisk покидает пост на фоне усиления конкуренции и падения акций

Novo Nordisk объявила об уходе генерального директора из-за падения акций и потери рыночных позиций. За восемь лет на этой должности Ларс Фруергорд Йоргенсен обеспечил компании мировое лидерство в области борьбы с ожирением.

Генеральный директор фармацевтической компании Novo Nordisk Ларс Фруергорд Йоргенсен уходит в отставку на фоне усиливающейся конкуренции на рынке препаратов от ожирения и значительного падения стоимости акций. Об этом говорится в пресс-релизе.

Как сообщается, он временно сохранит пост, пока не будет выбран преемник. Отмечается, что отбор кандидатов уже идет. О финальном решении сообщат отдельно.

«Кадровые перестановки продиктованы рыночными вызовами, с которыми недавно столкнулась Novo Nordisk, и динамикой стоимости акций компании с середины 2024 года», — поясняется в заявлении.