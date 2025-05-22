Все больше первостольников переключают пациентов на препараты на основе акций

Доля фармацевтов, переключающих покупателей на акционные препараты, выросла за четыре года вдвое. При этом врачи сохраняют ведущую роль в принятии решений о покупке лекарств. Аналитики также отмечают рост назначений по МНН, что усиливает роль аптек в конечном выборе лекарств. Полученные данные отражают сложившуюся диспозицию между коммерческими интересами аптечных сетей и профессиональной этикой.

Анализ динамики практики переключений в аптеках за 2020—2024 годы от компании Ipsos показывает значительные изменения. Наблюдается устойчивый рост числа фармацевтов, осуществляющих переключение на акционные препараты, — показатель увеличился на 9,6 процентных пункта, достигнув 24,4% к осени 2024 года. В 2020 году этот показатель был 13,8%. Данные были представлены на конференции Omni Pharma, передает корреспондент «ФВ».

Аналитики отмечают, что лишь 2,6% сотрудников аптек допускают замену прописанных торговых марок, что подтверждает приверженность медицинским рекомендациям.

Почти половина потребителей (48%) демонстрирует готовность к незамедлительной покупке назначенных врачом медикаментов без дополнительного изучения альтернатив. Врачи сохраняют ведущую роль в принятии решений о покупке лекарств: на назначения специалистов ориентируются 60,4% покупателей рецептурных и 50,5% безрецептурных препаратов. Параллельно фиксируется рост доли назначений по МНН — с 66,3% до 78,3% за аналогичный период, что существенно повышает значимость аптечного персонала в процессе конечного выбора медикаментов.



Фото: 123rf.com

Мария Гордеева

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