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Коллегия ЕЭК обновила состав Экспертного комитета по лекарственным средствам

Коллегия ЕЭК утвердила изменения в состав Экспертного комитета по лекарственным средствам. От Армении заменили двух из трех экспертов, а от Киргизии в состав комитета включили трех новых представителей Департамента лекарственных средств Минздрава страны.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в состав Экспертного комитета по лекарственным средствам (Распоряжение Коллегии ЕЭК № 113 от 29.08.2017). Утверждено соответствующее распоряжение № 59 от 13.05.2025.

Изменения вносятся в состав комитета от Республики Армения. Из прежнего состава останется заместитель директора Центра экспертизы лекарств и медицинских технологий Минздрава Армении Лилит Казарян. В состав также включили следующих экспертов:

  • заместитель директора Центра экспертизы лекарств и медицинских технологий Минздрава Армении Наира Романова;
  • координатор по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС Центра экспертизы лекарств и медицинских технологий Минздрава Армении Татевик Ефицит.

Полностью изменили состав комитета от Киргизии. В новый состав вошли:

  • заместитель директора Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Киргизии Тимурлан Кысанов;
  • заведующий отделом регистрации управления регистрации лекарственных средств Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Киргизии Айбек Нышанбаев;
  • начальник управления экспертизы лекарственных средств Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Киргизии Асель Эсеналиева.

Постановление вступило в силу со дня публикации.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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20 мая, 2025 | Просмотров: 218