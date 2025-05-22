Биомедицина и фармацевтика включены в перечень научных направлений центра «Русский»

Правительство включило биомедицину и фармацевтику в перечень научных направлений инновационного центра «Русский» на Дальнем Востоке. Открытие центра запланировано на лето.

Правительство утвердило изменения в постановление № 1868 от 18.11.2020 о создании инновационного научно-технологического центра «Русский». Постановление № 653 от 15.05.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

В список деятельности научно-технологических направлений центра добавили биомедицину и фармацевтику. Ранее туда включили: Мировой океан, биотехнологии и информационно-коммуникационные технологии.