Фигурант дела о взятках при поставке медоборудования в Рязанской области получил 17 лет колонии

Суд рассматривал материалы в отношении Грекова в особом порядке. Заседания проходили в закрытом режиме. Грекову, кроме реального срока, запретили в течение 12 лет занимать руководящие должности на госслужбе и назначали штраф в размере 400 млн рублей.

Адвокаты осужденного намерены обжаловать судебное решение. Защита полагает, что при вынесении приговора судья не учел смягчающие вину обстоятельства – сотрудничество со следствием, участие в спасательных операциях. Так, бывший вице-губернатор неоднократно получал ранения и контузии, в том числе в зоне специальной военной операции, куда Греков возил гуманитарную помощь. Кроме того, в 2018 году он спас тонувшего в пруду ребенка.

В счет погашения ущерба правоохранители могут изъять ранее арестованное имущество – квартиру, загородный дом и различные предметы роскоши, включая отделанную драгоценными металлами трость.

Греков занимал пост вице-губернатора Рязанской области в 2017–2021 годах. Уголовное дело в отношении Грекова и Ирины Петиной возбудили в 2023 году. Тогда в Управлении СК РФ по Рязанской области отмечали, что фигуранты якобы получали вознаграждение за помощь неназванной группе лиц при заключении госконтрактов на поставку медоборудования. Экс-чиновников задержали и поместили в СИЗО. В конце 2023 года расследование уголовного дела передали в Центральный аппарат СК РФ. Позднее фигурантов перевезли в Москву: Грекова в СИЗО №2 в Лефортово, а Петину – в СИЗО №6.

СК РФ завершил расследование уголовного дела в августе 2024 года. Тогда фигуранты и адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела, объем которых превышает 100 томов.

Ирину Петину обвиняют по трем эпизодам получения взяток на общую сумму 75 млн рублей. Следователи утверждали, что в 2011–2014 и 2020 годах она якобы получила от руководителей двух компаний из Москвы и Рязани вознаграждение в размере 12,5 млн и 45 млн рублей соответственно. Средства предназначались за помощь компаниям в заключении контрактов на поставку оборудования в медорганизации. Расследование дела в отношении Петиной продолжается.