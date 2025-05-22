Гендиректор датской Novo Nordisk покидает пост

С тематическим предложением совет директоров Novo Nordisk Foundation обратился к аналогичному органу Novo Nordisk. Также правление первой компании изъявило желание увеличить свое представительство в совете директоров Novo Nordisk. Novo Nordisk Foundation через свою инвестиционную компанию Novo Holdings A/S контролирует большинство голосов на ежегодном общем собрании акционеров фармпроизводителя.

Помимо этого, было принято решение, что Ларс Серенсен, председатель Novo Nordisk Foundation, будет принимать участие в заседаниях совета директоров Novo Nordisk в качестве наблюдателя. В 2026 году он планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах членов в совет директоров фармкомпании.

Ларс Йоргенсен начал работать в Novo Nordisk в 1991 году. В январе 2017 года он возглавил компанию, до этого Йоргенсен занимал должности исполнительного вице-президента и начальника отдела экономического развития производителя. До него компанией Novo Nordisk руководил Ларс Соренсен. Отставка последнего также была связана с низкими финансовыми показателями датского производителя лекарств.

В сентябре 2023 года Novo Nordisk на фоне успехов своих препаратов против ожирения и сахарного диабета Оземпик и Wegovy стала самой дорогой компанией Европы – ее капитализация достигла $428 млрд. Причиной роста акций тогда выступил выход Wegovy на рынок Великобритании. Препарат для самостоятельных инъекций начал реализовываться через британскую систему управления весом NHS, где его назначали бесплатно. Соединенное Королевство стало пятым рынком реализации датского блокбастера после США, Норвегии, Дании и Германии.

Позднее, в феврале 2024 года, рыночная стоимость компании преодолела порог в $500 млрд. Экономические успехи Novo Nordisk помогли Дании в начале 2023 года избежать технической рецессии и увеличить темпы экономического роста. Валовой внутренний продукт страны вырос на 2% за первые месяцы 2024 года в связи с увеличением продаж лекарств на основе семаглутида. Пиковой стоимости акции Novo Nordisk достигли в середине 2024 года – тогда ценные бумаги компании торговались по $1 025 за штуку. Позднее их стоимость начала планомерно снижаться. Сейчас акция производителя реализуется на уровне показателей ноября 2022 года – за $426.

Снижение капитализации Novo Nordisk было связано с растущей конкуренцией на рынке препаратов для похудения: популярность в этом сегменте стало набирать средство другого крупного игрока – Zepbound (тирзепатид) от американской Eli Lilly (в Европе препарат известен под торговым наименованием Mounjaro).

Последнее крупное падение стоимости акций датской компании (почти на 10%) произошло в конце апреля 2025 года из-за сообщений Eli Lilly об эффективности препарата – конкурента Оземпика. Американское экспериментальное средство orforglipron показало хорошие результаты при потере веса и контроле уровня сахара у пациентов, страдающих диабетом II типа. Апрельское падение акций сократило рыночную стоимость Novo Nordisk до $273 млрд. В результате датский фармпроизводитель опустился на пятое место в рейтинге крупнейших компаний Европы.

Финансовые трудности на рынке США у Novo Nordisk также связаны с невозможностью компании удовлетворить национальные потребности. Нехватку препарата американские аптеки стали компенсировать более дешевыми дженериками, изготавливаемыми на собственных мощностях. Novo Nordisk еще в октябре 2024 года обращалась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с требованием запретить такой механизм. Регулятор постановил прекратить изготовление более дешевых аналогов инъекций для похудения до 22 мая 2025 года. Ларс Йоргенсен тогда отмечал, что аптеки «захватили» около трети рынка лекарств от ожирения в США.