НССА получила статус единого поставщика санавиации в 23 регионах

Как следует из документа, НССА получила статус единого поставщика в 23 регионах. В 2025 году полномочия получены в республиках Калмыкия и Карелия, а также в Липецкой области. НССА получила возможность на два года заключить контракт без проведения конкурса в республиках Бурятия, Якутия, Дагестан, а также в ХМАО-Югре, ЯНАО, Красноярском, Алтайском и Ставропольском краях, Владимирской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Ленинградской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Мурманской и Псковской областях. В 2026 году компания получила монопольный статус в Саратовской и Смоленской областях.

В контур документа попал наиболее бюджетоемкий госзаказ общим объемом более 5 млрд рублей ежегодно, который ранее принадлежал местным авиалиниям – в Республике Якутии («АЛРОСА», «Полярные авиалинии»), Красноярском крае («Аэрогео», АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»), ЯНАО («Ямал») и ХМАО-Югре («Ютэйр – Вертолетные услуги»).

Проект по централизации санитарной авиации в ноябре 2017 года анонсировал глава авиакластера ГК «Ростех» Анатолий Сердюков. В июле 2018 года Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром, своим распоряжением наделил АО «НССА» статусом единого поставщика по контрактам на авиауслуги для нужд санитарной авиации. В сентябре 2018 года дочерние компании ГК «Ростех» – АО «Вертолеты России», АО «НССА» и ООО «Авиакапитал-Сервис» – подписали контракт на поставку 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ с медицинскими модулями для развития централизации санитарной авиации в России. Первые машины в регионы отгрузили в феврале 2019 года.

В декабре 2020 года Правительство РФ продлило полномочия НССА в качестве единого поставщика авиауслуг в регионах России до конца декабря 2021 года. Как и в предыдущем документе, наделившем компанию госкорпорации монопольным статусом в 2018-2019 годах, НССА должна была выполнить не менее 30% госзаказа самостоятельно, а для реализации остального – воспользоваться услугами субподрядчиков.

Осенью 2021 года Минздрав РФ готовил проект распоряжения правительства, которое должно было продлить механизм единого поставщика санитарной авиации на 2022-2023 годы. Однако с 2022 года подрядчиков для нужд санавиации стали выбирать на конкурсной основе, причем структура «Ростеха» в некоторых регионах начала уступать рынок региональным поставщикам. НССА регулярно обжалует нарушения при выборе подрядчиков местными властями, апеллируя к фактам недобросовестной конкуренции.

В НССА рассчитывали, что статус единого поставщика будет неактуальным после внедрения обновленного типового контракта для нужд санитарной авиации, который позволил бы установить единые требования к качеству услуг по санавиации в России. Минздрав разработал его в марте 2023 года, планировалось, что документ придет на смену действующему с мая 2019 года приказу. В ведомстве новым документом предлагали закрепить случаи, при которых может быть задействована санавиация, обозначить сроки готовности судна, его маркировку и соответствие актуальным порядкам оказания скорой медицинской помощи, тем самым закрепив критерии качества оказания услуг санавиации.

В итоге Правительство РФ утвердило типовые условия контрактов на выполнение санавиационных работ в конце 2024 года. Под новые нормы вошли закупки, проводимые через ЕИС, в том числе с единым поставщиком. Регламент вступил в силу 1 января 2025 года.

В том же месяце стало известно, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой переназначить НССА единым поставщиком услуг санавиации. В компании подчеркивали, что статус единого поставщика НССА позволил выправить ситуацию в санавиации в России, в частности была повышена оперативность оказания услуг (время вылета вертолетов сократилось на 15 минут), улучшено техническое состояние парка и налажено комплексное сервисное обслуживание.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «НССА» на 25% принадлежит входящему в ГК «Ростех» АО «Рычаг», на 75% – Фонду развития санитарной авиации, президентом которого является основатель группы компаний «Хели-Драйв» Иван Яценко. За 2018–2025 годы НССА заключила 2 135 госконтрактов на общую сумму 30,721 млрд рублей, в том числе в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях и Республике Карелии.

Основа флота НССА – вертолеты Ми-8АМТ и «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (входит в ГК «Ростех»). Авиапарк включает в себя 76 медицинских вертолетов – 38 «Ансатов» и 38 Ми-8. Служба работала в 53 регионах страны, за шесть лет вертолеты НССА выполнили почти 40 тысяч вылетов, а их бригады спасли более 42 тысяч пациентов.