Голикова вошла в состав Попечительского совета РАН

Вице-президент РАН Николай Марков отметил, что Попечительский совет является распространенной формой поддержки научных и культурных учреждений – многие из них в России имеют такие советы. Академики полагают, что такой орган поможет облегчить решение многих актуальных вопросов науки, а также укрепить положение РАН «в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус».

Попечительский совет создан в конце мая 2024 года. В структуре РАН такой орган появился впервые, хотя инициатива неоднократно выносилась на обсуждение собрания. В академии подчеркнули, что «функции Попечительского совета не должны противоречить традиционным принципам самоуправления академии».

Членами Попечительского совета РАН также стали президент академии Геннадий Красников, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов и другие.

В октябре 2024 года Татьяну Голикову назначили единственным председателем Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, а в феврале 2025 года вице-премьер также вошла в Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, где она стала заместителем председателя.