Мишустин отметил рост производства лекарств в РФ за последние годы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о существенном прогрессе в отечественной фармацевтической отрасли. Он подчеркнул важность мер господдержки для развития конкуренции на рынке, отметив, что они помогают формировать конкурентоспособный рынок. Слова министра процитировал «Интерфакс».

Мишустин посетил инновационный кластер «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным премьер ознакомился с проектами резидентов кластера, в том числе с инновациями биотех-компании «ЦБИ КромБИО». Среди них, в частности, «сухая» плазма – технология преобразования плазмы крови в порошок для длительного хранения без специальных условий. Разработка может применяться, например, в зоне СВО для экстренного переливания крови.

Мишустин поинтересовался, какие льготы использует компания для расширения производства, и поручил профильным ведомствам помочь с масштабированием проектов. «Посмотрите внимательно. Я думаю, что попросим коллег тоже подсказать <…> Фармпроизводство очень хорошо выросло за последние несколько лет. Все системы поддержки нужны для того, чтобы потом создавать конкурентный рынок», – подчеркнул премьер-министр РФ.

В апреле, выступая на марафоне общества «Знание», Мишустин заявил, что доля российских лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) должна вырасти до 90%. По его словам, чтобы обеспечить людям качественную медицинскую помощь, нужны собственные эффективные лекарства.

gxpnews