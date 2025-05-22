Regeneron купит обанкротившуюся 23andMe за $256 млн

Американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals купит сервис 23andMe, ставший пионером в популяризации генетических исследований и получивший известность за счет домашних ДНК-тестов, за $256 млн на аукционе по делу о банкротстве. Компания заявила, что будет соблюдать политику конфиденциальности 23andMe и применимые законы в отношении использования данных клиентов. Сделку планируется завершить в III квартале текущего года.

23andMe будет функционировать как дочерняя компания Regeneron Pharmaceuticals и продолжит работу в качестве персонального геномного сервиса. В рамках сделки фармкомпании перейдут все основные активы 23andMe, кроме сервиса телемедицины Lemonaid Health (его компания решила ликвидировать самостоятельно, сконцентрировавшись исключительно на генетическом направлении).

Дополнительные сведения о планах работы компании будут предоставлены во время закрытия сделки. В Regeneron также заверили, что готовы предоставить подробную информацию о предполагаемом использовании данных назначенному судом наблюдателю.

«Покупка позволит укрепить текущее лидерство Regeneron в области генетических исследований и разработки лекарственных препаратов для помощи людям с серьезными заболеваниями», – говорится в заявлении компании.

23andMe Holding Co. подала заявление о банкротстве 23 марта на фоне снижения спроса на свои услуги. В пресс-службе компании объяснили, что пытаются таким образом облегчить процесс продажи и максимально увеличить стоимость своего бизнеса. Сообщалось, что 23andMe продолжит работу в течение всего времени продажи и изменений «в том, как компания хранит, управляет и защищает данные клиентов» не будет.

Процедура банкротства привлекла пристальное внимание законодателей, которые предупредили, что генетические данные миллионов клиентов могут быть проданы недобросовестным покупателям. В апреле компания 23andMe согласилась разрешить назначенному судом специалисту контролировать обработку генетической информации клиентов и соблюдение компанией политики безопасности в период банкротства.

23andMe основали в 2006 году. Свою известность компания получила благодаря ДНК-тестам, которыми можно воспользоваться дома. Она продает наборы для подготовки ДНК-пробы, а затем тестирует присланные образцы. Клиенты в итоге получают информацию о подверженности конкретным заболеваниям и угрозам для здоровья, об индивидуальных реакциях на отдельные виды лекарств. Компания собрала генетические данные 15 млн клиентов, которые заказали наборы для ДНК-тестирования онлайн и предоставили свои образцы слюны.

В 2023 году в результате кибератаки в открытом доступе оказались данные почти 7 млн пользователей (около половины клиентской базы). Происшествие привело не только к массовому уходу клиентов, но также к судебным искам. В рамках урегулирования споров 23andMe обязалась выплатить $30 млн, а также предоставить трехлетний мониторинг безопасности.

gxpnews