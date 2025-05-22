Логистический оператор NC Logistic получил сертификат GMP

NC Logistic первым среди логистических операторов на российском фармацевтическом рынке получил сертификат GMP. Для этого компания разработала собственную фармацевтическую систему качества, соответствующую регуляторным требованиям. Теперь у фармпроизводителя появилась возможность хранить на складе оператора карантинный товар, неотчужденную готовую продукцию, сырье и вспомогательные материалы.

Управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов рассказал GxP News, что для реализации проекта потребовалось провести большую работу – модернизировать складскую инфраструктуру, создать производственный участок, проанализировать регуляторные требования и внедрить фармацевтическую систему качества.

«Мы полностью изменили топологию склада, чтобы совместить работу производственного и фармацевтического складов, – говорит Власов. – Отдел качества разработал новые стандартные операционные процедуры (СОП), промрегламент и другие процессы с указанием точек взаимодействия фармацевтической системы качества с уже действующей системой качества, а также провел необходимые валидационные мероприятия».

Кроме этого, персонал компании прошел программу повышения квалификации по вопросам качества, производства и маркировки лекарственных средств в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.

Все проведенные работы позволили реализовать максимальную интеграцию фармпроизводителя с логистическим провайдером. Наличие сертификата GMP дает возможность не только хранить сырье и вспомогательные материалы, но и упаковывать, сериализовать фармпродукцию, тем самым, например, обеспечивая зарубежным компаниям первый этап локализации производства.

Стоит отметить, что получение логистическим провайдером сертификата GMP открывает новый этап взаимодействия оператора и производителя, Росздравнадзора и Минпромторга России, поскольку впервые на одном складском объекте в рамках одного юридического лица оказываются услуги, которые контролируются обоими ведомствами. Предполагается, что это поможет снизить нагрузку на фармацевтические компании в части организации складских помещений на производстве, так как при сотрудничестве с оператором, соответствующим стандарту GMP, им не придется вносить адрес удаленного склада в свою производственную лицензию и проходить дополнительные проверки регулятора.

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