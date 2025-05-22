В Росстате сообщили о росте цен на ЖНВЛП

В апреле 2025 года изменились цены на лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим препаратам (ЖНВЛП), следует из данных Росстата. В среднем они выросли на 0,7%. Увеличилась стоимость «Супрастина» и «Натрия хлорида» (по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 2,4 и 2,3% соответственно).

Кроме того, за месяц подорожали «Аскорбиновая кислота» (на 1,5%), «Амброксол» (на 1,3%), «Аспирин отечественный» (на 1,1%) и «Омепразол» (на 0,9%). Стоимость препаратов «Беталок 30К», «Но-шпа», «Верошпирон» и «Цефтриаксон» увеличилась на 0,8%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, выросли в апреле в среднем на 1,1%. Больше всего подорожали «Нафазолин» – на 3,4% и «Таурин» – на 2,7%. Также выросли в цене: «Гепариновая мазь» (на 1,9%), «Спазмалгон», «Кеторол Экспресс» (на 1,8%), «Меновазин» и «Корвалол» (на 1,7%), «Активированный уголь» (на 1,6%), «Цитрамон» (на 1,5%), «Канефрон Н», «Троксерутин» (на 1,4%), «Кардиомагнил» (на 1,3%), «Левомеколь» (на 1,2%), «Ренгалин» (на 1%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на вату и термометры медицинские электронные стандартные – на 1,2%, бинты – на 1,1%, шприцы одноразовые – на 0,8%, корригирующие очки – на 0,5%.

Как ранее сообщили в аналитической компании RNC Pharma, за январь – апрель 2025 года россияне потратили 6,8 млрд рублей на антигистаминные препараты системного действия в розничных аптеках. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. С начала года в российских аптеках продали 29,3 млн упаковок лекарств от аллергии, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года. При этом максимальные расходы россиян аналитики зафиксировали в апреле.

gxpnews