Добавки не надо: как обеляют рынок БАД

Рынок биодобавок продолжает расти. В 2024 году его объем достиг рекордных 150 млрд рублей. Доля российских производителей БАД также увеличивается. И хотя маркировка сильно обелила этот сегмент рынка, на маркетплейсах все еще нередко встречаются контрафактные и опасные биодобавки. Кто и как у нас борется с недобросовестными производителями БАД, разбирались GxP News

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По данным Роспотребнадзора, объем российского рынка биологически активных добавок уже превысил 150 млрд рублей. Это рекордный показатель, поскольку на протяжении последних нескольких лет этот сегмент демонстрирует устойчивый рост. Так, в 2024 году он сохранил среднегодовую динамику в 10-12% прироста, отмечают аналитики аудиторско-консалтинговой группы «Деловой профиль».

В последнее время в этой нише наблюдается рост спроса на продукты с доказанной эффективностью, что подтверждается увеличением доли клинически исследованных БАД с 25% в 2021 году до 40% в 2024 году. Особенно заметен этот тренд в сегменте витаминных комплексов и пробиотиков.

Современный этап развития этого рынка характеризуется усилением контроля со стороны государства. Введение обязательной маркировки в системе «Честный знак» и ужесточение требований к рекламе существенно изменили условия работы для участников рынка. По данным Минздрава России, в 2023 году было отклонено около 15% заявок на регистрацию новых биодобавок, что на 5% больше, чем в предыдущем году, отмечают аналитики.

Доля отечественной продукции за последние 3 года увеличилась с 55 до 70%. Это свидетельствует об успешной реализации стратегии импортозамещения, считают эксперты. По данным генерального директора AlphaRM Анны Ермолаевой, важной тенденцией 2024 года стало также усиление локализации производства: доля российских БАД в стоимостном выражении выросла до 56,1%, тогда как еще в 2022 году этот показатель составлял лишь 52,3%.

Лидером рынка осталась компания «Эвалар» с долей 8,86% и ростом продаж на 23%, следом идут «Солгар» (6,08%, +23%) и PharmaMed (4,46%, +15%). Особого внимания заслуживают новые игроки рынка: бренд «Уесаппс Ультра Энерджи», запущенный в октябре 2023 года, показал феноменальный рост на 2347%, а «Супрадин» и «Синбиотик Макс» продемонстрировали увеличение продаж на 1255 и 271% соответственно, рассказала Ермолаева в ходе международного фармацевтического форума IPhEB 2025.

Региональная картина потребления БАД существенно различается: в Москве и Санкт-Петербурге преобладают премиальные бренды, тогда как в Краснодарском крае и Ростовской области потребители чаще выбирают бюджетные варианты. «Потребители стали более осознанно подходить к выбору БАД, ищут персонализированные решения», ‒ отметила Анна Ермолаева.

Важным драйвером роста рынка становятся онлайн-продажи. По словам Ермолаевой, в 2024 году их доля достигла 17% от общего объема, что почти вдвое превышает аналогичный показатель для лекарственных препаратов. Средний чек в интернет-каналах оказался на 30% выше, чем в традиционных аптеках. Наиболее успешными в цифровом пространстве стали «Солгар» и «Эвалар». Они занимают 11 и 10% онлайн-рынка соответственно. Эксперт прогнозирует, что в 2025 году рост рынка биодобавок составит около 20%, доля онлайн-продаж увеличится до 20%, а процесс локализации производства продолжится. Однако перед участниками рынка стоят серьезные вызовы, связанные с необходимостью быстрой адаптации к меняющимся потребительским предпочтениям и ужесточением требований к качеству продукции.

По прогнозам экспертов «Делового профиля», дальнейший рост рынка БАД со среднегодовым темпом 10-11% будет продолжаться до 2027 года. Основными драйверами станут расширение линейки отечественных субстанций для производства, развитие персонализированных решений на основе генетического тестирования и увеличение экспортного потенциала в страны СНГ и Ближнего Востока.

Неучтенные игроки

Как отметили участники форума IPhEB 2025, сегодня рынок действительно стоит на пороге серьезных изменений, и от консолидации бизнеса, науки и государства зависит его будущее.

Одним из важнейших изменений 2025 года стало принятие концепции стандартов маркировки БАД для стран Евразийского экономического союза, отметила в ходе мероприятия советник и адвокат Nextons Татьяна Ларина.

«Это решение позволит впоследствии обеспечить взаимное признание средств идентификации между государствами-членами», – пояснила она. Каждая страна, включая Россию, теперь может устанавливать собственные сроки и правила внедрения маркировки, уведомив ЕЭК за полгода до старта. Также с 1 сентября 2025 года маркировка станет обязательной для БАД, зарегистрированных по определенным кодам ОКПД, включая рыбий жир и различные ферменты. «Это первый шаг к созданию единого пространства контроля качества БАД в ЕАЭС», – отметила эксперт.

Отдельное внимание на мероприятии уделили регулированию онлайн-продаж БАД. По данным экспертов, около 47% продавцов на маркетплейсах не имеют необходимых документов. Однако уже с 1 сентября 2026 года вступят в силу новые требования, которые могут изменить этот негативный тренд. Согласно этим правилам, производителей обяжут указывать сертификаты в карточках товаров, появится техническая возможность проверки данных о производителе, а также заработает блокировка нелегальных предложений.

Принимаемые меры уже сейчас дают плоды. Как сообщила руководитель направления БАД товарной группы «Фарма» ЦРПТ Любовь Андреева, маркировка выявила значительное количество не учтенных ранее участников рынка. Реальное число импортеров БАД в восемь раз превышает данные официальной регистрации. Многие из этих компаний не отчитывались перед Росздравнадзором, не платили налоги и таможенные пошлины, работая в «серой» зоне, сообщила она.

«С момента запуска системы (маркировки. – Прим. GxP) заблокировано около 5 млн упаковок БАД с признаками контрафакта или фальсификации. Особенно показателен случай, когда за одни сутки из оборота было изъято 6 млн упаковок после запрета Роспотребнадзора на использование мелатонина, семитикона и лития в составе добавок», – отметила эксперт.

Однако система пока не охватывает весь рынок. В марте 2025 года зафиксирована продажа 49 млн упаковок, что составляет лишь 60% от общего объема маркированной продукции. Это означает, что 40% БАД по-прежнему обращаются без идентификации. Основная причина ‒ отсутствие полного запрета на оборот немаркированной продукции, что позволяет недобросовестным участникам рынка распродавать старые запасы.

Не место контрафакту

Пока маркетплейсы не несут ответственности за размещение сомнительных карточек с биодобавками, количество полулегально ввезенной или попросту контрафактной продукции на таких площадках все еще велико.

Как рассказал GxP News вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Сергей Зеленец, на проект «Не рискуй. Проверь!», который сделан для проверки пациентами данных о происхождении БАД, поступают сотни сообщений о подозрительных товарах. «Каждый день люди продолжают писать на сайт проекта и звонить на горячую линию Ассоциации «Антиконтрафакт». Мы внимательно изучаем каждое обращение, проверяем продукцию на соответствие нормам и фиксируем нарушения. На сегодняшний день в рамках проекта мы уже проверили более 1000 наименований товаров, и, к сожалению, далеко не все из них соответствовали требованиям безопасности», – отметил Зеленец.

Особенно остро, по его словам, проблема фальсифицированных биологически активных добавок стоит на маркетплейсах. «По разным оценкам, от 32 до 67% БАД, продающихся в интернете, могут быть небезопасными. Это не просто цифры, это здоровье людей, ведь под видом полезных добавок часто продают неизвестные смеси с сомнительным составом», – указал эксперт.

Самый распространенный способ обойти обязательные требования ‒ продавать БАД на маркетплейсах под видом пищевых концентратов, пояснил он. Это позволяет не проходить обязательные проверки, и, как следствие, в таких продуктах потом обнаруживается множество нарушений, включая запрещенные вещества.

«Если перевести эти цифры в деньги, то объем контрафактных биологически активных добавок на российском рынке составит порядка 15-20 млрд рублей. Это около 15% официального рынка», – утверждает Сергей Зеленец.

С тем, что рынок БАД в России нуждается в более строгом регулировании, согласен и генеральный директор Sun Pharma Евразии Артур Валиев: «На маркетплейсах можно приобрести продукцию неизвестного происхождения, без прозрачности условий хранения и логистики. Мы считаем, что первый шаг к обелению рынка – это внедрение стандартов надлежащей производственной практики для БАД, аналогичных тем, что применяются в фармацевтике. Наши предприятия уже работают по таким международным стандартам, поэтому добросовестным игрокам не сложно будет перестроиться.

Второй важный шаг – полная прослеживаемость товара, включая онлайн-продажи: от производства до конечного потребителя. Система маркировки должна быть обязательной и эффективно работающей и в интернете. Также необходимо рассмотреть перераспределение ответственности между маркетплейсами и продавцами: если площадка берет на себя функцию канала продаж, она должна быть вовлечена и в систему контроля».

Еще одна частая проблема маркетплейсов ‒ несоответствие состава заявленным характеристикам, отмечает Сергей Зеленец. Если в официально зарегистрированных БАД это скорее редкость, то в их нелегальных «псевдо-БАДах» встречаются вещества, которые могут нанести вред здоровью. Один из инструментов защиты потребителя ‒ реестр небезопасной продукции, который создали в ассоциации. Он помогает гражданам делать осознанный выбор и не попадаться на уловки мошенников. Но и этого может оказаться недостаточно. В конце 2024 года в России по требованию Роспотребнадзора заблокировали около 6 млн опасных добавок, в которые были включены литий, мелатонин и симетикон.

gxpnews