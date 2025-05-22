Мурашко: «Регистрация прорывных препаратов в РФ проходит по ускоренной процедуре»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия может оперативно регистрировать прорывные отечественные лекарства, включая орфанные препараты. Параллельно в стране активно развивается исследовательская инфраструктура – создаются современные клинические и доклинические базы. Эти меры позволят обеспечивать пациентов необходимыми методами лечения. Слова министра процитировал ТАСС.

«Сегодня в стране приняты меры по более быстрой регистрации прорывных препаратов, орфанных, тех препаратов, в которых страна сегодня особо нуждается», – сказал Мурашко. По его словам, в 2024 году зарегистрировано более 450 лекарств, при этом более 70% из них отечественные.

В рамках встречи с участниками XX съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» президент России Владимир Путин сообщил, что знает о сложностях при регистрации медицинских препаратов в России. Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко способствовать регистрации лекарств.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что на оснащение клинических баз по различным направлениям исследования лекарств в России в 2025 году выделили около 2,9 млрд рублей. Такое финансирование на системной основе предусмотрели впервые, отметила она.

gxpnews