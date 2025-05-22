Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России – 2025» подвел результаты первого этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 60 отечественных брендов.
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АнвиМакс от компании «Сотекс» стал первым номинированным отечественным брендом III Национальной премии «Бренд года в России – 2025»
Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России – 2025» подвел результаты первого этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 60 отечественных брендов.
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