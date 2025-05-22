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АнвиМакс от компании «Сотекс» стал первым номинированным отечественным брендом III Национальной премии «Бренд года в России – 2025»

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России – 2025» подвел результаты первого этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 60 отечественных брендов.

В высшей лиге категории «Фармацевтические продукты, медицинские препараты» первым номинированным отечественным брендом стал препарат для лечения гриппа и простуды АнвиМакс от компании «Сотекс».

На протяжении уже 10 лет АнвиМакс – лидер среди отечественных производителей по объему продаж среди безрецептурных лекарственных противопростудных препаратов на розничном фармацевтическом рынке в натуральном и денежном выражении.

Каждая восьмая упаковка безрецептурных средств для лечения простуды, купленная россиянами в 2024 году, – это АнвиМакс, а если говорить о такой популярной форме, как порошок, то каждая шестая.

АнвиМакс – это комбинированный шестикомпонентный препарат, сочетающий в себе симптоматическое действие, направленное на устранение основных симптомов ОРВИ, гриппа, простуды, и противовирусное действие, направленное на устранение причины заболевания – вирусы.

gxpnews

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20 мая, 2025 | Просмотров: 265