Рекордные продажи аналогов «Оземпика» насторожили специалистов

Российские аналоги «Оземпика» вырвались в лидеры аптечных продаж, превысив планку в 5 млрд рублей. Только за первые 3 месяца текущего года россияне купили 986 тысяч упаковок препаратов на основе семаглутида, предназначенного для борьбы с диабетом и ожирением. Дженерики принесли своим производителям почти 6 млрд рублей выручки, пишет Forbes. Производители позиционируют свои продукты как рецептурные препараты. Однако эксперты обеспокоены тем, что россияне самостоятельно назначают себе семаглутид, пренебрегая возможными рисками.

Речь идет об аналогах инъекционных препаратов «Оземпик» и «Вегови», разработанных датской компанией Novo Nordisk и появившихся на российском рынке благодаря принудительной лицензии на семаглутид. Для сравнения: за весь 2024 год аптечные продажи аналогов этого препарата составили 9,5 млрд (1,8 млн упаковок). В 2023 году было продано всего 25 400 упаковок (189 млн рублей). Тогда оригинальный «Оземпик» начал исчезать с рынка в связи с отзывом, а дженерики еще не получили такую популярность среди населения.

Самым популярным, согласно данным аналитической компании AlphaRM, оказался «Семавик» от российской фармкомпании «Герофарм» с долей рынка 68,3% в денежном и 65,6% в натуральном выражении. За год прирост продаж препарата в аптеках составил 554% в денежном выражении. Только за первые 3 месяца 2025 года в аптеках купили 646 400 упаковок «Семавика» на 3,6 млрд рублей. Такие показатели позволили ему занять третью строчку в списке самых популярных аптечных препаратов по итогам I квартала по версии AlphaRM. При этом он поднялся сразу на 157 строчек рейтинга.

Второе место по популярности среди аналогов «Оземпика» заняли «Квинсента» и «Велгия» от «Промомеда» (30 400 упаковок на 1,6 млрд рублей). Тройку лидеров замкнул «Инсудайв» от «ПСК Фарма» (8000 упаковок на 35,3 млн). В марте на рынок впервые вышел «Семуглин» от «Фармасинтеза», который уже принес компании 1,8 млн рублей (412 упаковок).

Многие эксперты, опрошенные изданием, сходятся во мнении, что такой значительный рост продаж был бы невозможен, если бы дженерики покупали только по рецепту врача. Такие показатели, считают специалисты, говорят о том, что россияне начинают назначать себе препарат самостоятельно, чтобы скорректировать вес, игнорируя его рецептурный статус и медицинские показания.

«Препарат рецептурный, тем не менее его продвижение на разных уровнях обещает быстрое и легкое снижение веса. Однако за кажущейся простотой решения проблемы лишнего веса скрываются серьезные вопросы, касающиеся безопасности, целевого использования и контроля за оборотом этих препаратов», – отметила в беседе с изданием директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Основатель сети клиник доктора Жито Алексей Жито добавил, что сейчас нет достоверной информации о корреляции между количеством выписанных рецептов и реализованных упаковок. Однако практические наблюдения указывают на то, что препарат часто покупают и начинают использовать без врачебного назначения – по совету из интернета, блогеров, подруг или косметологов. По его мнению, решить эту проблему могло бы включение семаглутида в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

«Этот вопрос все чаще обсуждается в окружении моих коллег, с которыми я работаю, да и в целом в медицинском сообществе в нашей стране. Такие обсуждения можно услышать на различных мероприятиях: лекциях, конференциях, форумах», – подчеркнул Жито. Вместе с тем он отметил, что для включения препарата в такой перечень необходимо иметь точные данные по злоупотреблениям, степени вероятности нецелевого использования, а также о наличии рисков для здоровья при неконтролируемом применении.

По его словам, врачи-эндокринологи все чаще наблюдают у себя на приеме пациентов без выраженного ожирения, столкнувшихся с неблагоприятными последствиями (проблемы с ЖКТ, нарушения пищевого поведения, потеря мышечной массы, гипогликемия, воспаление поджелудочной железы). Эксперт подчеркнул, что назначение семаглутида требует четкой клинической картины, обследования и динамического наблюдения.

gxpnews