Минздрав предложил снизить пошлину за регистрацию лекарств

Авторы документа также предлагают снизить пошлину за регистрацию лекарств с 420 тыс. до 190 тыс. руб. Еще отменяются пошлины для препаратов с международными клиническими испытаниям.

Кроме того, вводятся новые тарифы за внесение изменений в регдосье:

290 тыс. руб., если требуется экспертиза качества с образцами;

190 тыс. руб., без образцов или при оценке отношения ожидаемой пользы ‎ к возможному риску применения препарата.

Предложенные изменения касаются и госпошлин для медицинских изделий. За выдачу разрешений на проведение клинического или клинико-лабораторного испытания медизделия — 2,5 тыс. руб. Также вводятся пошлины за проведение экспертизы документов для исследований:

класс 1 — 32 тыс. руб.;

класс 2а — 48 тыс. руб.;

класс 2б — 64 тыс. руб.;

класс 3 — 104 тыс. руб.

В случае принятия документа признаются утратившими силу семь подпунктов, регулировавших пошлины за отдельные процедуры в сфере обращения лекарств. Закон вступит в силу через месяц после публикации.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

pharmvestnik