OpenAI и Babylon представили предсказывающую вероятность успешного завершения КИ нейросеть

OpenAI и Babylon Biosciences обучили ИИ-модель предсказывать вероятность успешного завершения клинических испытаний препаратов. Обучение нейросети позволило повысить точность прогнозов до 84%.

OpenAI и британский биотехнологический стартап Babylon Biosciences разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая с высокой точностью прогнозирует, сможет ли экспериментальный препарат пройти клинические испытания. Об этом пишет портал Fierce Biotech.

За основу взяли нейросеть o3-mini от OpenAI, которую обучали несколько месяцев на результатах 430 исследований по онкологическим, неврологическим, метаболическим и редким заболеваниям. Команда Babylon также создала балловую систему, с помощью которой оценивала каждый ответ, выдаваемый ИИ.

Отмечается, что модель учитывает данные доклинических исследований, механизм действия лекарств и предыдущие фиаско в выбранной области. По словам основателя стартапа, в ряде случаев ИИ самостоятельно сопоставлял разрозненные данные и находил скрытые причины, по которым одни разработки терпели неудачу, а другие оказывались успешными.

Как сообщается, точность предсказаний составила 84%. Этот показатель определили по AUC (площадь под ROC-кривой) — метрике, которая показывает способность ИИ-моделей правильно отличать положительные и отрицательные исходы, в этом случае — эффективные и неэффективные препараты. Если AUC ниже 0,5 (50%), то нейросеть работает не лучше случайного выбора. Тем не менее, качество прогнозов по отдельным фазам испытаний не разглашается.

Технологическое решение может существенно сократить финансовые потери фармацевтической индустрии. По оценкам, провальные исследования обходятся производителям ежегодно в 45 млрд долл.

Стартап Babylon основан в 2023 году. Он скупает права на перспективные терапевтические молекулы от болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний для дальнейшего изучения и коммерциализации.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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